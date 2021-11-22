【ESG】財庫局：ESG基金總值逾9000億 今年首9月急升57%

▲ 財庫局指，自證監會於2019年首發ESG零售基金披露指引，有助大眾關注可持續投資。

財經事務及庫務局指，本港獲認可的ESG（環境、社會及管冶）零售基金，在今年首9個月的資產值急升57%，達到逾9048億港元，而至11月中ESG基金已增至78隻。此外，當局有5大優化措施，致力把本港拓展為亞洲綠色金融中心的樞紐角色。

財庫局發言人回應本報查詢指，證監會在2019年發出首份ESG零售基金的披露指引，以便業界符合零售基金的披露要求，並提高ESG零售基金的透明度及可比較性，從而令投資者了解ESG基金，在揀選投資的過程中，這些產品如何將ESG因素與揀選準則結合。自此，證監會和投資者及理財教育委員會，致力提升業界及公眾對該指引的認知，包括舉辦各式簡報會和投資者教育講座，提供並推廣可持續投資的相關資訊及教育資源，加強市民對綠色金融及可持續投資的關注。

自2019年來，公眾對可持續投資的認知已有所加深，而在香港向公眾發售的ESG基金數目亦已上升超過一倍。尤其由今年初至9月底的九個月期間，獲證監會認可的ESG零售基金的數量由37隻增加至68隻，截至今年11月15日，數量更進一步增加至78隻。同期內，ESG零售基金的總資產淨值亦上升近六成，由今年初大約740億美元（折合約5772億港元），升至9月底大約1160億美元（或9048億港元）。

認可ESG基金資料 已上載證監網站

鑑於ESG投資策略的發展迅速且多元化，證監會在今年6月就ESG零售基金提供進一步指引，讓ESG基金對其如何考量ESG因素，進行定期評估及就此作出披露，從而令投資者了解這些產品，及評估有關產品是否符合他們的投資需要。為加強透明度及可取覽度，證監會認可ESG基金的資料已上載於證監會網站，以協助投資者選取合適的ESG基金。證監會將會密切留意市場發展，並可能會在適當時候就ESG零售基金提供進一步指引。

至於綠色金融的數據，財庫局發言人指，去年在香港安排和發行的綠色債務（包括債券和貸款）總額約120億美元（約936億港元），截至去年底，在香港安排和發行的綠色債務累計總額超過380億美元（約2964億港元）。

月供ESG基金 有銀行豁免首半年認購費【下一頁】

ESG零售基金方面，截至2021年9月底，獲證監會認可的ESG零售基金的總資產淨值為大約1160億美元。（約9048億港元）

談及本港發展成亞洲綠色金融中心，政府與金融監管機構和業界，以多管齊下的策略推動香港綠色和可持續金融，提供有助市場發展的基建和動力，其中包括以下措施：

（1）政府綠色債券：自「政府綠色債券計劃」於2018年推出，至今已發行總值65億美元（約507億港元）等值的綠色債券，深受環球投資界歡迎。政府於今年初成立全球首個專為發行綠色債券而設的政府類別「全球中期票據發行計劃」，彰顯其持續發行綠色債券，以推動綠色金融發展的決心。最新一期的政府綠色債券在11月成功發售，首次包含歐元債券，亦是特區政府首次發行歐元債券，為香港和區內的潛在發行人提供重要的新基準。此外，已將「政府綠色債券計劃」的借款上限提升一倍至2000億港元，讓政府可在2021-22財政年度起的五年內，因應市場情況再發行合共約1755億港元等值的綠色債券，有更大的空間嘗試擴大綠債發行的幣種、項目的種類、發行的模式和渠道。政府會在今個財政年度發行綠色零售債券，讓市民參與。

政府資助合資格債券發行人發債支出

（2）資助計劃：為促進綠色和可持續債券發行和貸款活動，並進一步豐富香港綠色和可持續金融的生態，政府在今年5月推出全新的「綠色和可持續金融資助計劃」，資助合資格的債券發行人和借款人的發債支出及外部評審服務。政府將繼續向市場參與者推廣計劃，以鼓勵機構在香港發行綠色和可持續債券及貸款。計劃自開展半年以來，已批出約30宗申請，涵蓋各類綠色和可持續債務工具。

（3）跨機構合作：由相關政策局和金融監管機構組成的綠色和可持續金融跨機構督導小組（督導小組），在去年5月成立，旨在協調金融業針對氣候和環境風險的應對措施，加快香港綠色和可持續金融的發展，以及支持政府的氣候策略。督導小組諮詢主要持份者和業界人士後，在去年12月發表其策略計劃，提出六個重點範疇和五個短期行動綱領，以鞏固香港金融生態系統，共建更綠和更可持續的未來。政府會與金融業界和相關持份者攜手推展策略計劃，促使資金推動區內的可持續項目，及鼓勵更多機構善用香港平台作綠色投融資及認證。

ESG基金今年表現佳 專家拆解熱賣玄機【下一頁】

督導小組於今年7月宣布下一階段工作重點，包括氣候相關披露和可持續滙報、碳市場機遇，以及新成立的綠色和可持續金融中心。這中心統籌不同界別在培訓、研究和政策制訂方面的工作，亦將會建立一個資源、數據及分析工具的知識庫，支持業界向更可持續的發展模式轉型。另外，督導小組已成立碳市場專責團隊，評估將發展香港成為區域碳交易中心的可行性，研究深化粵港澳大灣區合作。該專責團隊積極探索國內外的「限額與交易」碳市場及自願性碳市場所帶來的機遇，預計報告於12月完成。政府亦支持港交所 （00388） 與廣州期貨交易所就碳排放交易相關金融產品開展合作，以促進區內綠色低碳市場的發展。

研將更多ESG相關課程 納「持續進修基金」

（4）吸納及培訓人才：《行政長官2021年施政報告》宣布新增「環境、社會及管治相關財經專才」到人才清單，以吸納更多非本地相關人才。另一方面，政府亦會研究把更多與ESG相關的課程納入「持續進修基金」，可獲發還款項的課程名單之中，及將更多ESG課題納入商業及金融課程內。

（5）融入國家整體發展：中央政府在2019年頒布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》支持香港發展成為大灣區的綠色金融中心。在「雙循環」的新經濟發展格局下，大灣區是香港參與國內循環並從中得益的當然渠道，而當局亦加強在國際循環中的中介人和促進者角色。香港作為國際金融中心和連接中外的橋樑，可充分發揮優勢連通國內外綠色和可持續資金的流動，從而推動內地的綠色投資和生態文明。展望未來，財庫局會繼續與大灣區相關部門和業界緊密合作，在綠色融資方面向大灣區企業提供所需金融服務，以提升香港作為一站式平台的吸引力。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪