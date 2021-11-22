【COP26】瑞士百達：未來幾年加速淘汰化石燃料　私企擔當更重要角色

▲ 瑞士百達資產管理主題股票投資客戶投資組合經理程馨誼 (Jennifer Boscardin-Ching) 發表解讀COP26峰會評論

聯合國氣候變化大會（COP26）於11月12日結束，對於投資又有甚麼啟示？瑞士百達資產管理主題股票投資客戶投資組合經理程馨誼表示，雖然COP峰會歷來被視為政治活動，但COP26表明，私營部門將因應實現淨零碳的消費者需求和政策，以及為全球轉型提供資金等因素而擔當更重要的角色。

峰會議程聚焦五個領域，包括（1）潔淨能源（如可再生能源、儲能、電力基礎設施）；（2）零排放道路交通（如電動出行和充電基礎設施）；（3）低排放鋼鐵行業（如碳捕集和封存、能源效率）；（4）低碳氫（如綠色氫）；（5）可持續和彈性農業（如精準農業、智慧灌溉）。

太陽能、風力發電較燃煤成本低

程馨誼表示，在全球近一半地區，建造和營運新的大型風力或太陽能發電廠比營運現有的燃煤或燃氣發電廠成本更低。因此，經濟已成為推動逐步淘汰化石燃料的重要因素，而COP協議將在未來幾年進一步加速這一進程。

她說，未來重點將轉向措施執行方面，以將全球承諾轉化為迅速行動。該行認為，這將繼續為潔淨能源和環境解決方案營造利好發展環境，因為各國政府、公民社會和私營企業都朝著同一個目標邁進。

相關文章：【COP26】歐達禮爭2023年香港上市、會計準則應用ISSB氣候披露標準 發展成綠色金融樞紐

【COP26】耶倫：美國將發行投資級別債券 為新興市場的清潔能源及可持續基建募集資金

編輯：區嘉俊