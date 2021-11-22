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【咖啡店】Flash Coffee登陸銅鑼灣　成全港最大分店並首設堂食（多圖）

商業 16:32 2021/11/22

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繼於上環、旺角、灣仔、鰂魚涌快閃店開業後，咖啡連鎖店Flash Coffee宣布已正式登陸銅鑼灣廣場，該分店亦是Flash Coffee於香港最大及首個特設堂食的分店。

【寵物店】法國新法案禁止寵物店販賣貓狗　遺棄動物者將面對更嚴厲處罰

Flash Coffee銅鑼灣分店採用美式裝潢，以經典黃色店面搭配霓虹燈。Flash Coffee選用了100%精品級阿拉比卡咖啡豆，經過中度烘焙保留天然香氣及風味。獲獎菜單由多位世界冠軍咖啡師構思及設計。而香港Flash Coffee的首席咖啡師藍永發（Timmy）為香港咖啡調酒大賽冠軍，曾於2019年世界咖啡調酒大賽中獲得亞軍。

聖誕特飲「玉桂薑糖鮮奶咖啡」

為迎接冬日，Flash Coffee更推出「玉桂薑糖鮮奶咖啡」，香濃的鮮奶咖啡，可搭配玉
桂及薑糖獨有的香甜味。

Flash Coffee應用程式優惠

顧客可透過 Flash Coffee應用程式內點餐省卻排隊時間，電子會員計劃更提供挑戰遊戲及個人化獎賞 ，以積分當現金使用。由即日起顧客可享有應用程式專屬優惠，於電話應用程式登記後 30 日內凡下單滿港幣50元即可獲得港幣25元優惠。

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責任編輯：李智美

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餐廳情報 銅鑼灣廣場 Causeway Bay Plaza 烘焙 鰂魚涌 銅鑼灣 上環 咖啡

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