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【情商高定低？】外媒獲Tesla員工內部電郵　連續兩日馬斯克所撰內容大不同

理財智慧 18:57 2021/11/22

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外媒CNBC收到特斯拉（Tesla）員工消息，該公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）10月曾向所有員工發送兩封內部郵件，內容提到允許員工上班時可以戴一邊耳機聽歌，只要留另一邊耳聽取安全相關事項即可；不過另一封信語氣明顯嚴肅得多，提到當他下達明確指令時，如果管理層不理會，但未有執行到要求的3項事情，則「明天不用再上班了」。

Elon Musk一則帖文引爭議 摩根大通起訴Tesla索償12.6億 【見下頁

CNBC引述消息指，第一封電郵是馬斯克收到員工查詢，是否可在單獨戴一邊耳機聽歌，他就表示當然無問題，只希望員工可更愉快地工作。馬斯克更表示，如果與同事彼此的音樂喜好一樣，使用喇叭播歌也絕無問題。而如果有任何事可以令工作環境更好，他亦歡迎員工向他提出任何意見。

另一封電郵馬斯克則表示，當他發送了一封帶有明確指示的電子郵件，管理層只可執行三項操作：一是回覆電郵告訴他哪裏有問題，二是如果覺得他說得不明年，可要求他作進一步解釋，三是執行指示。而如果管理層沒有做到上述其中一種動作，會被即時解僱。

【政府工略】在懲教院內執藥？懲教署聘請配藥員 頂薪逾4.2萬元 【見下頁

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有趣的是，CNBC指出，第一封電郵發送日期為10月3日，當時特斯拉在晶片短缺情況下，宣布第三季的交貨量創新高；同日更發布了期待已久的「全自動駕駛測試版」，允許特斯拉的車主註冊使用預先發布的駕駛輔助軟件，在公共道路上進行測試。而另一封電郵發送日期為10月4日，一名前員工指控特斯拉工作期間，遭到種族歧視，特斯拉因而被法庭下令賠償1.37億美元【延伸閱讀】

 

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撰文 : 陳楚琨

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