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【有相睇】蔚藍灣畔放盤15日即賣出　代理：罕有優質兩房靚景戶

股樓投資 16:31 2021/11/22

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自九龍建業（00034）推售日出康城海茵莊園後，將軍澳樓市持續旺場，有業主放盤僅15日即成功套現離場。 

美聯物業林振聲充說，將軍澳蔚藍灣畔3座高層C室，實用面積490平方呎，兩房間隔，原叫價930萬元，由於單位景觀優質罕有，加上佈局企理，位置方便，毗連大型購物商場，所以放盤15日，已吸引外區上車客以890萬元承接，實用呎價約18,163元。 

    點擊圖片放大
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從代理提供的相片可見，單位位處高層，望開揚內園景及少許海景。資料顯示，原業主於2008年4月以約325萬元購入上址，持貨13年，現帳面大賺約565萬元，物業期內升值逾1.7倍。 

【同場加映】iM會客室：季績後新經濟股探底？ 物流消費股靠穩可追？

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 蔚藍灣畔 將軍澳 美聯物業

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