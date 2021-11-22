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【筍工推介】教育局請行政助理 月薪2.4萬 為幼稚園教育事宜提供行政支援

理財智慧 17:29 2021/11/22

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教育局轄下幼稚園教育分部請行政助理，月薪24,870元，持有香港所頒授的學士學位，主要就幼稚園教育事宜提供行政支援，包括處理申請、編製刊物，以及處理查詢，職位將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。有意者請於12月3日前申請。

入職條件：

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主要職責：

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    +4

申請手續：申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請書須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址(香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心36樓3608室 教育局幼稚園教育分部幼稚園行政組)。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本局，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接到通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。有關上述空缺的資料，可按該項職位所列電話查詢。

聯絡地址：香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心36樓3608室 教育局幼稚園教育分部幼稚園行政組

查詢電話：2186 8995

截止申請日期(日/月/年)：03/12/2021 18:00:00

 

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責任編輯：羅浩濂

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