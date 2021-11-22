車股逆市續造好 石Sir分析GX中國電車買賣策略 股市 16:15 2021/11/22 分享： 車股繼續成為逆市奇萉，欲透過ETF追蹤電動車的話， GX中國電車（02845）買賣策略如何？石Sir為你分析。 重溫《石Sir午市閒談》足本版－今日推介廣汽 （02238）【按此】 逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此即睇】恒指季檢出爐如何跟車 快手、小米業績前瞻 欄名 : 石Sir午市閒談 最新專欄文章 更多 大市跌揀咩股收息？石Sir推介中國銀行3988 2021/11/19 大市跌揀咩股收息？石Sir推介中國銀行3988 內地物管股點睇 石Sir為分析建業新生活9983 2021/11/19 內地物管股點睇 石Sir為分析建業新生活9983 山東黃金1787逆市升逾1% 石Sir推介山東黃金話你知買賣策略 2021/11/18 山東黃金1787逆市升逾1% 石Sir推介山東黃金話你知買賣策略 鋰電池股贛鋒鋰業1772收市跌幅收窄 贛鋒鋰業仍可吼？ 2021/11/18 鋰電池股贛鋒鋰業1772收市跌幅收窄 贛鋒鋰業仍可吼？ 今日推介上海電氣｜恒基地產、東岳、中國燃氣、中石油、京東健康最新部署 2021/09/29 今日推介上海電氣｜恒基地產、東岳、中國燃氣、中石油、京東健康最新部署 電動車 GX中國電車（02845） ETF 中國 電車