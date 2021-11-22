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車股逆市續造好　石Sir分析GX中國電車買賣策略

股市 16:15 2021/11/22

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車股繼續成為逆市奇萉，欲透過ETF追蹤電動車的話， GX中國電車（02845）買賣策略如何？石Sir為你分析。

重溫《石Sir午市閒談》足本版－今日推介廣汽 （02238）【按此】

逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此即睇】恒指季檢出爐如何跟車 快手、小米業績前瞻

欄名 : 石Sir午市閒談

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