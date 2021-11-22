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【招聘會】本周四和五舉行「中高齡就業新里程」招聘會　提供逾3,400個職位空缺

理財智慧 16:43 2021/11/22

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勞工處將於本周四和周五，在旺角麥花臣場館舉行「中高齡就業新里程」招聘會，62間機構共提供逾3,400個職位空缺。招聘會上午11時至下午5時30分舉行，費用全免，求職者遞交職位申請後有機會即場接受面試。

職位中約80%為全職，大部分月薪介乎11,000元至19,000元。逾98%職位學歷要求為中六或以下，約70%無需相關工作經驗。

瀏覽以下圖片，了解兩個招聘會有何職位。

星期四：

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    +9
    +8

星期五：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

招聘會提供大量適合較年長求職者的空缺，每日有31間機構即場招聘，職位類別包括影院或屋苑客戶服務員、建築材料檢測技術員、保健員、護理員、店務員、餐飲業經理、文員、保安員、司機、倉務員、技術員、廚師、麵包技師、包裝員、醫院合約運作助理等。

 

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撰文 : 陳楚琨

經濟 就業 招聘會 旺角 香港 全職 勞工處

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