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【2021稅貸戰】稅貸戰罕現減息潮 有金融機構劈息逾四成

15:57 2021/11/22

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中銀香港突推次輪稅貸，息率僅1.25厘，但借貸額也調高至300萬元。

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稅務貸款大戰開打約兩個月，但至今已有3間大小銀行推次輪稅貸，變相減稅貸息，息率減幅至少兩成，有間最多更劈價近43%。眼下19間金融機構加入綠色炸彈大戰，業界罕現輪流劈息潮，變招搶灘冀突圍。最矚目的是，中銀香港 （02388） 於11月13日推最低稅貸息1.25厘，較10月時首度出擊的1.6厘，下調0.35厘，如以幅度計，降幅高達21.87%，其稅貸計劃的貸款額也相應調高至300萬元，還款期為12個月，至於中銀上月首推的1.6厘僅須100萬元，還款期卻是36個月。兩輪稅貸的合資格客戶，同樣最多可享700元的現金回贈。

另一邊廂，建行亞洲也新推次輪稅貸息1.31厘，須借50萬元，以12個月還款期計，較首輪2.01厘劈價近35%。

論及劈價最勁，則要數眾安（ZA Bank），這虛擬銀行突於11月5日新推雙11優惠，税貸一口價僅1厘，但屬快閃性質，至下周二（11月30日）截止，首1111人使用「Tax1111」優惠碼，借貸20萬元或以上者享此超低息。該行又指，若未能搶到此優惠，亦可使用「一咬就稅」優惠券享1.58厘，較首輪推税貸的牌面價1.75厘低。

專家教路5招精明揀稅貸【下一頁

頻頻出擊的眾安，撼贏大新 （02356） 的1.08厘，為今年最低息的稅貸計劃。如以虛銀率先於10月初搶閘推稅貸，當時的息率為1.75厘，如今降至1厘，劈息幅度高達42.85%。

經新一輪大混戰，中銀香港以息率1.25厘，晉級平霸榜第4位，僅次於眾安的1厘、大新的1.08厘及渣打香港 （02888） 的1.18厘。中銀較華僑永亨信用財務的1.28厘低。其他大行亦鬥打低息牌，如東亞 （00023） 及星展的稅貸息皆為1.33厘，恒生 （00011） 報1.35厘，滙豐（HSBC）借6個月及150萬元則為1.46厘。

業界關注大行曲線打價格戰，會否掀起其他中小行跟減。

相關文章：【2021稅貸戰】19行稅貸大戰 創興信用卡現金回贈1480元

【2021稅貸戰】大眾財務稅貸息3.57厘 最高賞1萬元超市禮券

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 渣打集團（02888） 大新銀行（02356） 眾安銀行 虛擬銀行 稅務貸款

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