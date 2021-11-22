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【婚禮商機】港人結婚平均開支微跌2%　惟看好首飾保值消費增

商業 23:18 2021/11/22

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有調查指，雖然新人結婚開支微跌，但87%新人會堅持擺酒。（梁偉榮攝）

疫情下因為本地限聚令和社交距離措施，新人結婚遇上挑戰。有調查指，雖然新人結婚開支微跌，但87%新人會堅持擺酒，「婚宴酒席」也是最高消費項目。從事婚禮場地的公司也表示，現時的生意較最嚴峻時好轉，日間婚宴活動更較疫情前增長15%至20%。

【職位空缺】中高齡招聘會11月25日起舉行　提供逾3400個職位空缺

香港結婚資訊媒體生活易（ESDlife）的「2021年結婚消費調查」在2021年8月至10月期間線上進行，詢問合共1,003對在2021至2023年結婚的新人和準新人。生活易行政總裁馬宗傑解釋，準新人結婚會提早18個月籌備，故數據涵蓋2023年。他更發現：「愈遲結婚愈低估自己的結婚支出。」因為較多新人要在結賬後，才發現婚禮超支。

是次調查結果顯示，新人的結婚平均開支微跌2%至約35萬港元。當中，最高消費項目依次序為婚宴酒席、結婚首飾及戒指、蜜月旅行、婚紗攝影、婚禮/婚宴攝影攝錄（見表）。

婚宴由晚宴轉午宴　花費減少

婚禮場地四季薈總經理樊汶宛表示，疫情下準新人結婚時，選購的項目會較簡單，籌備過程則更複雜，皆因要詢問賓客接種的數目。並肩冉：「前線的工作量也增加。」因為每2至3日需要更新接種疫苗的賓客數目。

樊又指，準新人消費金額雖然較最疫情嚴峻時，回復了5成至7成，但仍較疫情前下跌30%。因為準新人不舉行晚宴，數目跌2成至3成。惟她強調，準新大轉舉辦午宴，並增加了15%至20%。

【香港創科】「香港獨角獸榜單 Unicorns HK 2021」出爐　18間「香港基因」獨角獸上榜（附完整名單）

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

記者：馬意文

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