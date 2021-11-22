【房屋資訊】 路德會酒店式過渡性社會房屋 月租3900元今接受申請 2人入息限額19550

香港路德會及香港路德會社會服務處首個酒店式過渡性社會房屋項目「德薈」(THE CONCORDIA)於今天（22日）起正式公開接受申請，並將於12月2日截止。該項目位於觀塘偉業街 101 號，以「康健、安居、牧鄰、樂社區」為服務理念。

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根據香港路德會社會服務處提供的資料，該項目主要的服務對象為雙職已婚人士，申請者需要具有輪候公屋三年或以上或居於不適切住房以上背景，而且每月入息限額低於$19,550及總資產淨值36萬以下。項目租期為兩年，而租金則視乎單位大小由$3,900 至 $4,810不等。



該房屋提供30 個面積由 147 平方呎至 185 平方呎的雙人單位，所有單位均備有衣櫃、小型雪櫃、電視機、浴室及免費 Wi-Fi。香港路德會社會服務處收到申請後，將於 2021 年 12 月 3 日進行抽簽，並以抽簽結果順序聯絡首 50 位的申請者，通知他們的面見日期及時間。入選的申請者須提供有關的證明文件及出席於 2021 年 12 月 5 日進行的面見。而單位分配結果將於 2021 年 12 月 8 日公佈。如申請者在一個月內仍未收到營運機構任何形式通知，申請個案將自動保留作候補輪候之用，而如果三個月內仍未收到通知則代表本次申請不成功。



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記者：鄭日棱