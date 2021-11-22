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【ET講股通】梁耀康：汽車股再爆發（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:12 2021/11/22

分享：

港股今早輕微高開升7點，其後走勢反覆向下，曾跌逾百點，恒指半日跌87點，報24962點，成交724.7億元。嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾9%；大熱倒灶未能成功染藍的農夫山泉 （09633） 跌逾8%；新奧能源 （02688） 、網易 （09999） 染藍升逾3%；濠賭股、車股逆市炒上。車股再爆發，港股後市如何？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：00 - 汽車股維持強勢　成今日焦點
01：03 - 港股今日市況速覽
02：06 - 個股跟進：嗶哩嗶哩 （09626） 跌一成　留意換股價溢價
04：21 - 嗶哩嗶哩 （09626） 、阿里巴巴 （09988） 可趁低慢慢吸納？
04：45 - 個股跟進：京東 （09618） 盈利有增長空間？
05：32 - 預計小米 （01810） 、美團 （03690） 績後恒指可回穩
05：55 - 廣洲汽車展帶動汽車股造好
07：16 - 汽車股逐隻比　談長城汽車 （02333） 、吉利 （00175） 、廣汽 （2238） 、比亞迪 （01211）
07：51 - 感恩節前夕　蘋果概念股彈起
08：40- 濠賭股可趁通關短炒　長綫留意牌照問題
08：57 - 個股跟進：比亞迪 （01211） 可留意
09：58 - 個股跟進：長城汽車 （02333） 現價可吸納
13：00 - 料今周公布聯儲局新任主席、年底加碼「收水」　美股先食糊？
15：04 - 美股若調整有機會拖累汽車港股
15：50 - 港股收市市況速報
17：24 - 觀眾問股：騰訊 （00700） VS 比亞迪 （01211） 走勢點睇？兩隻點揀？
21：13 -  觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 140元買入可繼續持有嗎？
22：38 -  觀眾問股：京東 （09618） 364元買入如何部署？

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問

立即登入收看/收聽： https：//video.hket.com/video/3113300

******

恒指全日收報24951點，跌98點，大市總成交1,292億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，強者恒強，汽車股再爆發。汽車板塊對提振經濟作用大，加上被監管政策打壓的機會小，只要有利好消息出現，股份即炒上。

科技股續拖累大市，美團 （03690） 跌2.4%至274元，惟港股整體沽壓有限。阿里巴巴 （09988） 跌1.6%至137.1元，支持續看132元。業績欠佳加上發行換股債的嗶哩嗶哩 （09626） ，急跌10.5%至564元。市場憂慮「燒錢」無了期，嗶哩嗶哩受壓，惟要留意換股價呈溢價，加上新取得支付牌照，有利完善生態圈，長綫前景未必太差。

首選長汽及比亞迪

汽車股受惠兩重利好消息：一、廣州車展登場；二、10月內地汽車銷售按月改善，並顯示芯片緊張情況紓緩。一如早前所言，傳統車股首選長汽 （02333） ，新能源車股則揀比亞迪 （01211）

比亞迪升5.7%至317元，突破短期下降軌，上望逾330元。長汽升8.1%至36.7元，現水平可吸納，若突破38.6元水平，有機會上試42、43元，止蝕用31.5元。

蘋果概念股亦受捧，或是炒作美國感恩節消費旺季。澳門博彩股則繼續炒通關憧憬。

展望後市，美股高位出現一定壓力，尤其是聯儲局主席人選快公布，以及再傳12月加碼「收水」。

【「ET講股通」問股環節，包括︰比亞迪、騰訊、贛鋒鋰業、京東︰立即觀看

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欄名 : ET講股通

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