【ET講股通】梁耀康：汽車股再爆發（附time code）

港股今早輕微高開升7點，其後走勢反覆向下，曾跌逾百點，恒指半日跌87點，報24962點，成交724.7億元。嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾9%；大熱倒灶未能成功染藍的農夫山泉 （09633） 跌逾8%；新奧能源 （02688） 、網易 （09999） 染藍升逾3%；濠賭股、車股逆市炒上。車股再爆發，港股後市如何？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 汽車股維持強勢 成今日焦點

01：03 - 港股今日市況速覽

02：06 - 個股跟進：嗶哩嗶哩 （09626） 跌一成 留意換股價溢價

04：21 - 嗶哩嗶哩 （09626） 、阿里巴巴 （09988） 可趁低慢慢吸納？

04：45 - 個股跟進：京東 （09618） 盈利有增長空間？

05：32 - 預計小米 （01810） 、美團 （03690） 績後恒指可回穩

05：55 - 廣洲汽車展帶動汽車股造好

07：16 - 汽車股逐隻比 談長城汽車 （02333） 、吉利 （00175） 、廣汽 （2238） 、比亞迪 （01211）

07：51 - 感恩節前夕 蘋果概念股彈起

08：40- 濠賭股可趁通關短炒 長綫留意牌照問題

08：57 - 個股跟進：比亞迪 （01211） 可留意

09：58 - 個股跟進：長城汽車 （02333） 現價可吸納

13：00 - 料今周公布聯儲局新任主席、年底加碼「收水」 美股先食糊？

15：04 - 美股若調整有機會拖累汽車港股

15：50 - 港股收市市況速報

17：24 - 觀眾問股：騰訊 （00700） VS 比亞迪 （01211） 走勢點睇？兩隻點揀？

21：13 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 140元買入可繼續持有嗎？

22：38 - 觀眾問股：京東 （09618） 364元買入如何部署？

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