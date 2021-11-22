▲ 【強制檢疫】摩通CEO訪港後 摩通香港員工可獲3.9萬元「探親隔離」補貼

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）獲免隔離訪香港後，外電報道，摩通將向香港員工提供最高5,000 美元（約3.9萬港元）的探親歸港隔離費用補償，而摩通駐港發言人證實有關消息。

美商會會長早泰娜請辭 稱無法遵從21日隔離、籲政府放寬防疫限制【下一頁】

根據摩通內部備忘錄，擔任執行董事及以下的所有駐香港員工均可申請報銷探親隔離費用。規定的直系親屬包括配偶、家庭伴侶、子女、父母和祖父母 。該計畫適用於2021年12月1日至2022年11月30日期間接受隔離的員工。

摩根大通香港負責人Harshika Patel在備忘錄中指，意識到香港成本高昂的新冠相關隔離措施已經影響到許多員工赴海外探親。

Dimon上周來港獲豁免檢疫，他強調限制性措施使得該行更難留住人才。Dimon香港之行旨在感謝該行在香港的4,000名員工在疫情期間的奉獻精神。

入住香港指定隔離酒店非套房的費用為每晚500元至3,630元不等。

相關文章：

【豁免檢疫】摩根大通CEO戴蒙留港32小時獲豁免隔離檢疫 林鄭：行程受規範且風險可控（第二版）

【開放邊境】澳洲今放寬入境限制 新加坡旅客本月尾入境免隔離