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【政府工略】在懲教院內執藥？懲教署聘請配藥員　頂薪逾4.2萬元

理財智慧 17:55 2021/11/22

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懲教署近日招聘配藥員，受聘者須在指派院所工作，主要負責支援診所配藥房、醫院藥房的工作和運作等等。職位屬公務員體系，由總薪級表第8點，每月21,340元，至總薪級表第21點，每月42,545元。有意者可瀏覽以下圖片，了解詳細入職條件，及實際工作內容。申請將於12月2日截止，可經互聯網或以郵寄方式遞文申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格[G.F.340 (Rev.3/2013)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

申請人必須於截止申請日期或之前將填妥的申請表格送達下列地址。請在信封面上註明「申請配藥員職位」。為避免郵件過期或未能成功派遞，申請人在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。信封上的香港郵戳日期將被視作申請日期。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。

如申請人未能按本招聘廣告內列出的入職要求提供所需資料/證明文件；或以傳真、電郵方式提交申請，其申請書將不獲處理。申請人如獲選參加遴選面試，通常會在截止申請日期後約兩個月內接到通知。如申請人未獲邀參加上述面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組

查詢電話：2582 5112

截止申請日期(日/月/年) ：02/12/2021 23:59:00

 

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撰文 : 陳楚琨

就業 診所 經濟 懲教署 香港 政府工 公務員事務局

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