【HKTVmall】港視與I.T聯手合建網購平台EESE　將於12月1日開業

▲ 港視與I.T聯手合建網購平台EESE 將於12月1日開業

由商人沈嘉偉創辦的I.T今年繼私有化後再有大動作，將會與王維基創辦的HKTVmall合作，推出網購平台EESE。香港科技探索 （01137） 宣布，旗下的HKTVmall，以及電子商貿方案新業務Shoalter，將一同支持由I.T營運的全新網上購物平台EESE，將於12月1日開業，據了解，EESE將有1000個商戶加盟，上架貨品達10萬款。

據了解，EESE除I.T旗下品牌外，採取開放形式吸納不同商戶，拓展至多個國際知名品牌及產品，合共涵蓋12大產品類別，包括時尚服飾、美妝造型、鐘錶首飾、運動裝備、 文化休閒、糧食雜貨、保健護理、電子電器、生活娛樂、品味家居、母嬰育兒及Bazaar。

I.T在今年4月份退市，公司表示，其業務主要動力之一為入境旅客，料旗下所營運的地區要走過漫長前路，才能迎來消費者信心的完全恢復。離開公開股本市場可更有效地推行重組、選擇性擴張以及轉型，退市後將集中資源發展品牌經營業務，並採取所需步驟振興其他經營業務。

另一方面，王維基早前亦曾表示，公司將在未來7年逐漸淡出網購平台營運者的角色，轉而為網購平台賦能。公司早前亦新設立電商平台技術方案業務Shoalter，以協助購物商場進行數碼化轉型。而Shoalter第一個客戶就是I.T營運的EESE。

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