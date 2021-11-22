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【王維基X沈嘉偉】香港科技探索、I.T聯手合建網購平台EESE　12月1日開業

股市 17:11 2021/11/22

分享：

港視與I.T聯手合建網購平台EESE　將於12月1日開業

經營HKTVmall的香港科技探索 （01137） 王維基預告多時，公司電子商貿方案新業務Shoalter首名客戶是商人沈嘉偉旗下I.T，雙方擬新建EESE平台。香港科技探索今日宣布，旗下HKTVmall、Shoalter，將一同支持由I.T營運的EESE，而EESE將於12月1日開業，據報已有1000個商戶加盟，上架10萬款貨品。

EESE使用詳情及註冊流程

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據了解，EESE除I.T旗下品牌外，採取開放形式吸納不同商戶，拓展至多個國際知名品牌及產品，合共涵蓋12大產品類別，包括時尚服飾、美妝造型、鐘錶首飾、運動裝備、 文化休閒、糧食雜貨、保健護理、電子電器、生活娛樂、品味家居、母嬰育兒及Bazaar。

I.T在今年4月份退市，公司表示，其業務主要動力之一為入境旅客，料旗下所營運的地區要走過漫長前路，才能迎來消費者信心的完全恢復。離開公開股本市場可更有效地推行重組、選擇性擴張以及轉型，退市後將集中資源發展品牌經營業務，並採取所需步驟振興其他經營業務。

另一方面，王維基早前亦曾表示，公司將在未來7年逐漸淡出網購平台營運者的角色，轉而為網購平台賦能。公司早前亦新設立電商平台技術方案業務Shoalter，以協助購物商場進行數碼化轉型。而Shoalter第一個客戶就是I.T營運的EESE。

相關文章：【商業數據通】滙豐夥HKTVmall推電商融資計劃　以商業數據作信貸評估

【HKTVmall】香港科技探索：受惠消費券　10月GMV按年增17.5%至6億元

港股 時尚 電子商貿 香港科技探索（01137） 網上購物 HKTV

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