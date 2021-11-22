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【新股IPO】財匯局廉署「狙擊手」行動　搜IPO核數師辦公室拘9人涉貪、符描述澳門建築股上周五停牌（第二版）

16:33 2021/11/22

分享：

財匯局廉署「狙擊手」行動　搜IPO核數師辦公室拘9人、涉收澳門建築股主席100萬賄款

財務匯報局、廉政公署公布「狙擊手」聯合行動，搜查涉及一家上市公司首次公開募股（IPO）的公眾利益實體核數師的辦公室，以及其他相關方處所。廉署表示，案件涉及一間在港上市澳門建築公司，行動中拘捕9人，包括會計師事務所及同系公司的3名會計師及兩名審計人員，其中兩名會計師先後出任該建築公司的首席財務官。

廉署、財匯局暫未在公告中透露有關上市公司和會計師事務所名稱，但廉署指出，被查的會計師事務所及其同系公司的辦公室，與該家香港上市澳門建築公司的香港登記業務地址相同。

參考上周停牌公告，符合廉署、財匯局描述的，有在澳門提供工程以及維修及維護工程服務的華記環球 （02296） 。華記環球上周五（19日）停牌，待公布有關公司的內幕消息，華記環球的香港主要營業地點，仍與核數師匯聯會計師事務所相同。

至周一收市，華記環球暫未有相關公告。

廉政公署：會計師涉收澳門建築股主席賄款　報告隱瞞關連交易

廉署表示，該5名會計師或審計人員涉嫌收受該建築公司主席逾100萬港元賄款，製備虛假會計師報告，供港交所 （00388） 申請在主板上市時使用。廉署懷疑該會計師報告所提及的部份業務並不存在，而報告或隱瞞了一些關連交易。

澳門廉政公署亦立案調查相關人士在澳門境內可能干犯的罪行，並搜查澳門多個地點，包括該建築公司在澳門的辦公室。此外，香港廉署在行動中亦會見多名人士及搜查多個地點。

財匯局表示，行動是根據與廉署之間簽署的諒解備忘錄安排而展開，並指聯合行動展示財匯局決心透過與其他監管機構及執法機關合作，打擊香港金融市場的失當行為。

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編輯：麥德銘

港股 罪行 核數師 香港交易及結算所有限公司 審計 IPO 廉政公署 財務匯報局

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