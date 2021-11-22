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同是新地屯門樓　命運卻不同　半新盤御半山三年貶值5%　瓏門誕一房新高成交　呎價近2萬元 

股樓投資 15:51 2021/11/22

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屯馬綫通車後，屯門區樓市一度價量齊升。雖然《施政報告》提出的北部都會區發展計劃未有納入屯門，但由於屯門毗鄰北部都會區，所以代理普遍認為，屯門樓市能受惠其中。不過，近期區內竟有一個半新盤要蝕讓。 

祥益地產龍超君說，屯門御半山1B座低層B室，實用面積306平方呎，一房間隔，日前以530萬元易手，實用呎價約17,320元，屬低市價水平。值得留意的是，原業主於2018年以約560萬購入上址，現帳面蝕約30萬，物業期內貶值約5%。代理續說，新買家為同區租客，熟悉該區，而且鍾情御半山是新樓，周邊配套好，加上可以講價，故即睇即買。 

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值得留意的是，位於屯門站上蓋的瓏門則創新高成交。中原地產葉津榮說，瓏門8座高層G室，實用面積379平方呎，一房間隔，不設睇樓，原叫價780萬元，議價後以743萬元易手，實用呎價約19,604元，創同類單位造價新高。 

葉津榮指，買家為同區上車客，鍾情瓏門位置方便，而上址屬高層，景觀開揚，見樓價符合預算，迅速承接。資料顯示，原業主於2017年4月以560萬元買入單位，自住4年轉售，現帳面獲利183萬元，物業期內升值33%。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 屯門 御半山 瓏門 中原地產 祥益地產

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