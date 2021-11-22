【經濟放緩】野村陸挺﹕內地料降準甚至放鬆零容忍抗疫　但會保留部份房地產調控

▲ 野村預期，內地會調整政策以免經濟增速進一步下滑，包括降準甚至是放鬆零容忍抗疫政策。

野村證券首席中國經濟學家陸挺預期，內地會調整政策立場以免經濟增速進一步下滑，包括降準甚至是放鬆零容忍抗疫政策，但會保留部分房地產調控措施。他又預期，未來數月人行再度降準的可能性快速上升，但由於PPI高企、CPI上升、政策傳導機制不暢等，減息概率依然非常小。

陸挺提醒，在疫情散發、零容忍抗疫政策、缺電風險、冬奧會前應對空氣污染行動、房地產領域快速收縮、出口動能放緩等因素下，宏觀政策傳導機制依然不暢。傳統貨幣和財政寬鬆舉措可能無法有效提振受房地產調控、疫情常態化防控、人民幣強勢等多重因素打擊的需求，預計中國經濟增速將持續放緩至明年春天，屆時經濟增速或降至2.9%，繼而促使北京取消大部分限制措施。

他預期，內地還會解除一些房地產調控，但部分重要調控如「三道紅線」、「兩條紅線」等會保留。為提振出口，政府可能阻止人民幣升值、甚至允許一定幅度貶值。倘經濟過於低迷，迫不得已下也可能放鬆零容忍抗疫政策。陸挺又認為，人行對房地產的態勢依然相對強硬，房地產政策不會急劇轉向；預計至明春當預計房地產和整體經濟之最差時刻來臨，才會看到房地產調控真正變化。

相關文章﹕

【中國經濟】人行顧問劉世錦：中國經濟可能出現類滯脹 料第四季經濟增速可能低於4%

【中國經濟】IMF：建議中國暫時將今年緊縮的財政政策轉為中性 中國下行風險正累積

【中國經濟】惠譽﹕中國年底前料有更多宏觀紓困措施 包括降準

【中國經濟】高盛預測：明年中國GDP增長4.8% 「共同富裕」繼續指導投資主題

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】