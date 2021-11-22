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【抖音母企】字節跳動據報將關閉印度教育科技業務　料將解僱當地團隊30多人

股市 14:59 2021/11/22

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【抖音母企】字節跳動據報將關閉印度教育科技業務　料將解僱當地團隊30多人

有外媒引述消息人士，短視頻社交平台抖音、TikTok母企字節跳動計劃關閉印度教育科技業務，公司周一（22日）已通知當地團隊有關上述決定。

消息人士透露，字節跳動已進行長達數周討論，會上管理層也探討將印度團隊遷移到歐洲教育技術團隊的問題，另一位消息人士稱，印度教育科技業務約有30多名員工，大多數都將被解僱。

去年6 月底印度政府開始禁止TikTok，但教育學習App Snapsolve和音樂串流服務 Resso仍可在印度營運。字節跳動去年已裁減大部分印度員工，但繼續保留教育科技及音樂業務員工，而相關的營運亦變得低調。

現時SnapSolve主要協助小6至中6學生解決數學難題，用戶可以上傳數學問題的照片，系統會自動解題，再展示答案予用戶，SnapSolve的競爭對手為紅杉資本有份投資的Doubtnut 。

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