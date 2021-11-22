【寵物店】法國新法案禁止寵物店販賣貓狗　遺棄動物者將面對更嚴厲處罰

▲ 法國參議院近日以壓倒性票數，通過一項新的動物權利法案，2024年1月1日起，將禁止分類廣告網站和寵物店販賣貓狗，寵物主人亦需要簽署飼養承諾書。（法新社圖片）

法國參議院近日以壓倒性票數，通過一項新的動物權利法案，2024年1月1日起，將禁止分類廣告網站和寵物店販賣貓狗，寵物主人亦需要簽署飼養承諾書。法案旨在減低大眾的購買衝動，從而防止遺棄寵物。

【職位空缺】中高齡招聘會11月25日起舉行 提供逾3400個職位空缺

數據顯示，法國有一半人擁有至少一隻寵物，數量包括1100萬隻貓、900萬隻狗和100萬匹馬，但每年仍有超過10萬隻動物遭遺棄。法國國會議員Loïc Dombreval表示，該法案意味著法國將在動物權益方面，趕上其他歐洲鄰國的步伐，法案亦得到了眾多動物慈善機構的支援。

7天冷靜期予飼主

根據新法內容，從2024年開始，法國民眾如想飼養貓狗，只能選擇有執照的飼養者或動物收容所購買或領養，且需要簽署承諾書，證明飼主已理解並同意涉及的責任和費用。新法給予飼主7天的冷靜期，而未成年人購買寵物需徵得父母同意。

新法目的是通過提供關於與養狗、貓或馬有關的需求，以及提供如食物、獸醫費用、教育等成本的資訊，一來來打擊遺棄行為，二來有助減少大眾的購買衝動。法例亦對遺棄動物實施更嚴厲的處罰，規定虐待動物者最高可判處監禁5年和罰款7.5萬歐元（約66萬港元）。

寵物店改為展示貓狗

至於如何處理已有的寵物店，新法允許寵物店展示被遺棄的貓和狗，這些貓狗可以通過官方協會重新安置予合適的飼主領養。

除了實體寵物店，販賣寵物的分類廣告網站也遭到禁止。未過濾這些廣告的平台或網站，將面臨高達7500歐元（約6.6萬港元）的罰款。

禁馬戲團展示野生動物

法律還規定，將在7年內禁止馬戲團展示野生動物。這規定將涉及800隻野生動物，其中包括450隻大型貓科動物，法案還將禁止在私人聚會和舞廳展示野生動物。

另外，除了動物園和農場，在電視上展示野生動物亦同樣將被禁止，

在5年內，圈養和繁殖海洋哺乳動物亦不再被允許，目前在法國有21隻海豚和四隻虎鯨被圈養，動物表演因此宣告消失。

曾有爭議事件 成新法推動力

近年來，法國的幾起事件為新法增添了推動力，包括2017年一隻名叫Mevy的老虎從馬戲團的圍欄逃出，並在巴黎的街道上游蕩，最後卻被馬戲團主人以公共安全的名義槍殺，引起外界一片嘩然。

有動物保護團體表示，法國現時的法例遠遠落後於，禁止或嚴格限制動物娛樂的20個歐洲國家，希望新法可改善動物農場的環境。

不過，以鵝肝聞名的法國，一些生產鵝肝的農場，時因虐待動物的生產過程遭非議，其營運模式卻並不受是次新法規管。

反對者稱會有更多動物遭遺棄

有民意調查顯示，法國大多數人支持禁止馬戲團的野生動物表演，法國城鎮的數十個城市甚至已有法例規管相關表演。近年來，有不少人權組織揭露了馬戲團殘酷對待動物，歐洲的整體公眾輿論也轉向反對野生動物表演。

對於新法，法國有120名馬戲團持有人表示抗議，並警告稱，一些動物最終會因此遭受遺棄。馬戲團動物訓練師工會負責人William Kerwich指出，「這是一項武斷的法律，因為我們的馬戲團中沒有受到虐待的動物」。他表示，工會成員將提出法律上訴。

另外，亦有支持者表示，展示野生動物是一種傳統的農村消遣方式，例如在法國南部的一些城鎮，鬥牛仍然是當地文化的重要部分。

【Apple】蘋果於內部備忘錄宣布 員工有權互相討論工作條件和薪酬

【創業兵團】瞄準市場缺口 80後好友聯手創低卡低酒精飲品品牌

責任編輯：李智美