【Bitcoin】薩爾瓦多將建全球首座「比特幣城市」

中美洲國家薩爾瓦多是全球首個列Bitcoin為法定貨幣國家,近日當地政府再有新打算。薩爾瓦多總統布克爾宣布,將興建全球首座比特幣城市。布克爾表示,該城市不會徵收所得稅,但會徵收增值稅。另外,薩爾瓦多明年亦會發行比特幣債券。

現年40歲的布克爾(Nayib Bukele)上周六(20日)在比特幣推廣活動中宣布,將興建首座「比特幣城市」(Bitcoin City),並利用比特幣作項目啟動資金。布克爾指,新城市坐落在拉烏尼翁省(La Unión)東南部, 將建造成圓形,宛如1枚巨大的硬幣,城市內將有住宅、商業區、博物館、機場、鐵路、餐廳酒吧等設施。

布克爾表示,城市將利用附近的孔查瓜火山(Conchagua volcano)地熱能,為開採比特幣提供能源,是一座完全環保的(fully ecological)城市。

布克爾用英文向民眾表示,在比特幣城市投資,民眾可以賺取想要的財富(Invest here and make all the money you want)。他指該比特幣城市不會徵收所得稅(income taxes),但會徵收增值稅(VAT)。政府會將一半稅收用作建設城市,其餘則用於維持道路整潔。

布克爾並未提及比特幣城市動工日期,但估計興建大部分公共基礎設施將花費約30萬個比特幣。以目前1個比特幣價格略低於6萬美元(約46.8萬港元)計算,新城市造價估計約為180億美元(約1,404億港元)。

另外,布克爾指薩爾瓦多將在明年發行首批比特幣債券。區塊鏈技術供應商Blockstream策略總監Samson Mow透露,第一個10年期的債券價值10億美元(約78億港元),利率為6.5%,當局將利用一半的資金購買市場上的比特幣。他形容,計劃將令薩爾瓦多成世界金融中心。

