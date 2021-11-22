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【Bitcoin】薩爾瓦多將建全球首座「比特幣城市」

環球社會熱點 15:05 2021/11/22

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中美洲國家薩爾瓦多是全球首個列Bitcoin為法定貨幣國家，近日當地政府再有新打算。薩爾瓦多總統布克爾宣布，將興建全球首座比特幣城市。布克爾表示，該城市不會徵收所得稅，但會徵收增值稅。另外，薩爾瓦多明年亦會發行比特幣債券。

比特幣大跌 薩爾瓦多趁低吸納150個 【下一頁】

現年40歲的布克爾（Nayib Bukele）上周六（20日）在比特幣推廣活動中宣布，將興建首座「比特幣城市」（Bitcoin City），並利用比特幣作項目啟動資金。布克爾指，新城市坐落在拉烏尼翁省（La Unión）東南部， 將建造成圓形，宛如1枚巨大的硬幣，城市內將有住宅、商業區、博物館、機場、鐵路、餐廳酒吧等設施。

布克爾表示，城市將利用附近的孔查瓜火山（Conchagua volcano）地熱能，為開採比特幣提供能源，是一座完全環保的（fully ecological）城市。

布克爾用英文向民眾表示，在比特幣城市投資，民眾可以賺取想要的財富（Invest here and make all the money you want）。他指該比特幣城市不會徵收所得稅（income taxes），但會徵收增值稅（VAT）。政府會將一半稅收用作建設城市，其餘則用於維持道路整潔。

薩爾瓦多逾千示威者抗議反對 Bitcoin正式成為法定貨幣 【下一頁】

布克爾並未提及比特幣城市動工日期，但估計興建大部分公共基礎設施將花費約30萬個比特幣。以目前1個比特幣價格略低於6萬美元（約46.8萬港元）計算，新城市造價估計約為180億美元（約1,404億港元）。

另外，布克爾指薩爾瓦多將在明年發行首批比特幣債券。區塊鏈技術供應商Blockstream策略總監Samson Mow透露，第一個10年期的債券價值10億美元（約78億港元），利率為6.5%，當局將利用一半的資金購買市場上的比特幣。他形容，計劃將令薩爾瓦多成世界金融中心。

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責任編輯：李俊儀

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