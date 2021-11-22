【德國疫情】或強制民眾接種疫苗 不排除封城

德國新冠肺炎疫情惡化，當地確診數字不斷飆升。由於德國新冠疫苗接種率不足7成，總理默克爾所屬的基督教民主聯盟（CDU）國會議員呼籲，政府應強制民眾接種新冠疫苗。德國或會繼奧地利後，成為第2個強制民眾打針的歐洲國家。

確診首破6.5萬 收緊未打疫苗者限制（第二版） 【下一頁】

德國旅遊專員、基民盟成員巴雷斯（Thomas Bareiss）表示，當局錯誤地未從一開始強制民眾接種疫苗。商舖、食肆、俱樂部、酒吧及戲院等大部分行業在過去20個月需嚴格配合政府的防疫措施，面對沉重經營困難，但民眾卻可以自由選擇不接種新冠疫苗，認為做法不合理。

巴雷斯續指，面對持續惡化的新冠疫情，表明當局需要強制民眾接種新冠疫苗，做法無可避免。

基民盟青年分會負責人庫班 (Tilman Kuban) 亦在當地報章撰文，指政府需要強制民眾打針、以及需要收緊未打疫苗人士的限制。

確診再創新高 慕尼黑取消聖誕市集 【下一頁】

德國單日新增逾4.5萬宗新冠肺炎確診，當地疫情嚴峻，部分州政府包括南部巴伐利亞州（Bavaria）於上周五（19日）起實施封城，關閉酒吧及夜店最少3周，以及取消聖誕節市集。衛生部長施潘（Jens Spahn）表示，不排除像奧地利一樣實施全國封城，強調國家正處於緊急狀態。

雖然德國已禁止未打疫苗者進入食肆及商鋪，但當地只有68%民眾已完成接種新冠疫苗，接種率較其他歐洲國家為低。

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責任編輯：郭麗明