  • 19°C
香港時間 : 20211122日 (一) 15:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【德國疫情】或強制民眾接種疫苗 不排除封城

環球經濟金融 14:07 2021/11/22

分享：

德國新冠肺炎疫情惡化，當地確診數字不斷飆升。由於德國新冠疫苗接種率不足7成，總理默克爾所屬的基督教民主聯盟（CDU）國會議員呼籲，政府應強制民眾接種新冠疫苗。德國或會繼奧地利後，成為第2個強制民眾打針的歐洲國家。

確診首破6.5萬 收緊未打疫苗者限制（第二版） 【下一頁】

德國旅遊專員、基民盟成員巴雷斯（Thomas Bareiss）表示，當局錯誤地未從一開始強制民眾接種疫苗。商舖、食肆、俱樂部、酒吧及戲院等大部分行業在過去20個月需嚴格配合政府的防疫措施，面對沉重經營困難，但民眾卻可以自由選擇不接種新冠疫苗，認為做法不合理。

巴雷斯續指，面對持續惡化的新冠疫情，表明當局需要強制民眾接種新冠疫苗，做法無可避免。

基民盟青年分會負責人庫班 (Tilman Kuban) 亦在當地報章撰文，指政府需要強制民眾打針、以及需要收緊未打疫苗人士的限制。

確診再創新高 慕尼黑取消聖誕市集 【下一頁】

德國單日新增逾4.5萬宗新冠肺炎確診，當地疫情嚴峻，部分州政府包括南部巴伐利亞州（Bavaria）於上周五（19日）起實施封城，關閉酒吧及夜店最少3周，以及取消聖誕節市集。衛生部長施潘（Jens Spahn）表示，不排除像奧地利一樣實施全國封城，強調國家正處於緊急狀態。

雖然德國已禁止未打疫苗者進入食肆及商鋪，但當地只有68%民眾已完成接種新冠疫苗，接種率較其他歐洲國家為低。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

澳洲再放寬限制 12月允有簽證外國人入境
今日
澳洲再放寬限制 12月允有簽證外國人入境
海地黑幫釋放2名傳教士 15人仍未獲釋
今日
海地黑幫釋放2名傳教士 15人仍未獲釋
英國要求新建築須裝電動車充電站 明年起實施
今日
英國要求新建築須裝電動車充電站 明年起實施
馬斯克細仔罕見現身 陪老豆參加SpaceX匯報
今日
馬斯克細仔罕見現身 陪老豆參加SpaceX匯報
美國SUV撞威州聖誕巡遊隊伍 最少5死40傷（第二版）
今日
美國SUV撞威州聖誕巡遊隊伍 最少5死40傷（第二版）

你可能感興趣

澳洲再放寬限制 12月允有簽證外國人入境
今日 13:32
澳洲再放寬限制 12月允有簽證外國人入境
海地黑幫釋放2名傳教士 15人仍未獲釋
今日 13:15
海地黑幫釋放2名傳教士 15人仍未獲釋
英國要求新建築須裝電動車充電站 明年起實施
今日 12:41
英國要求新建築須裝電動車充電站 明年起實施
疫情 傳染病 德國 新冠肺炎 默克爾 新冠肺炎疫情 酒吧

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月22日 時間15:00）

下一篇文章

澳洲再放寬限制 12月允有簽證外國人入境
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國疫情】中西部個案急增 全國或日增10萬宗
【美國疫情】中西部個案急增 全國或日增10萬宗
【美國疫情】今年死亡人數超去年全年 累計77萬人死
【美國疫情】今年死亡人數超去年全年 累計77萬人死
曼聯辭退蘇斯克查 未來半年由臨時領隊頂檔
曼聯辭退蘇斯克查 未來半年由臨時領隊頂檔
【英國王室】梅根父「大義滅親」籲剝奪女兒頭銜
【英國王室】梅根父「大義滅親」籲剝奪女兒頭銜
新型冠狀肺炎全球疫情（11月22日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月22日 時間15:00）
【歐洲疫情】多國民眾示威 反對收緊防疫限制
【歐洲疫情】多國民眾示威 反對收緊防疫限制
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款