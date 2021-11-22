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【機迷熱話】PlayStation推Black Friday優惠　PS VR連攝影機1,580元可入手

科技 15:25 2021/11/22

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Sony的PlayStation也在網上商店推出多款遊戲減價優惠。（法新社資料圖片及官網圖片）

今年的Black Friday（黑色星期五）購物旺季將於11月26日開始，以往主要是歐美商戶慣常以大減價吸引消費者的日子，不過近年有不少香港商家也湊熱鬧，在這段期間推出減價優惠。Sony的PlayStation也在網上商店推出多款遊戲減價優惠，更有低至2折、新推出的遊戲優惠。

【PS5】第三方公司將無法銷售？　Sony申請PS5外殼專利

PlayStation會籍67折

據Sony官網顯示，PS Store推出的PS Plus會籍現時折扣達67折，12個月僅需要205港元。無論是新加入PS Store推出的PS Plus會籍，或是延長現有會籍的用戶都包括在內。

熱門遊戲兩折

是次Black Friday優惠當中，有數百款推出不足數月的PS4、PS5的遊戲大作，如《Back4Blood》、《Far Cry 6》、《Diablo II 獄火重生》等，減價幅度由20至30％不等。而下載版本的遊戲大作， 如《FIFA 22》（PS4/PS5）、《喋血復仇》標準版 （PS4 及 PS5）、《Resident Evil Village》（PS4 及 PS5）等都有折扣。

此外，PlayStation的配件如PS4主機必備的DualShock4手掣有100元優惠折扣，即是可以368元入手。PS VR連攝影機套裝則以售1,580元，比原來價格平900元。

【機迷熱話】全面支援PS5無線手掣！Sony針對Android手機用戶更新

【遊戲熱話】Sony提新AI技術專利　助執行8K遊戲內容

責任編輯：文睿

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