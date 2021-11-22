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澳洲再放寬限制 12月允有簽證外國人入境

環球社會熱點 13:32 2021/11/22

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澳洲新冠肺炎疫苗接種進度良好，多地陸續解封及回復正常生活，更開寬旅遊限制。澳洲總理莫里森周一宣布，12月起再次放寬入境限制，允許有簽證的外國人進入澳洲，是當地自去年5月後，首次批准外國人入境。

澳洲一年半來首放寬入境限制 打齊針國民免隔離返國 【下一頁】

莫里森（Scott Morrison）周一（22日）表示，12月開始准許持有簽證的完成疫苗接種外國人入境澳洲，包括學生﹑商務簽證人士及難民，並指今次是澳洲回歸正常生活的里程碑。同時，完成疫苗接種的日本及南韓旅客亦獲在12月1日起，免隔離入境澳洲。

2020年5月時澳洲封閉國境，僅限澳洲民眾及擁有永久居留人士進入澳洲，防止新冠病毒在當地散傳。澳洲最近因接種進度理想，逐漸放寬入境限制，近日更批准當地民眾的外國家庭成員入境。

澳洲3地居民外遊回國免隔離 允新西蘭齊針旅客入境 【下一頁】

《路透社》分析，國際學生是澳洲大學一大招生來源，迎來外國留學生回歸將對教育產業注入強心針，有助協助其復甦。新措施被指亦有助解決勞動力不足問題，避免澳洲經濟恢復遭遇阻礙。

澳洲商會行政總裁Jennifer Westacott表示，今次將幫助現時苦於人手不足的企業，讓更多店舖及行業可以繼續做生意，讓技術勞工重新前往澳洲亦可以使當地再次發展原來的大型項目。

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責任編輯：吳漢培

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