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【iPhone維修】部分iPhone 12、iPhone 12 Pro聽電話無聲　蘋果擴大召回範圍

科技 13:28 2021/11/22

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有不少蘋果iPhone 12及iPhone 12 Pro用家早前反映，出現聽筒無聲音的問題，其後蘋果（Apple）亦表示為受影響用家提供免費維修。據外媒《9to5mac》最新報道指，蘋果正擴展其維修計劃至阿聯酋，為當地用家提供維修服務。

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據蘋果早前指出，部分iPhone 12和iPhone 12 Pro裝置的聽筒模組可能有存在故障的組件，因此或會出現聲音問題。而受影響的裝置在 2020年10月至2021年4月期間製造。

如果iPhone 12或iPhone 12 Pro用戶在撥打或接聽電話時，聽筒沒有發出聲音，該企將會為受影響裝置進行維修，而用家不需支付任何維修費用。不過，蘋果或會限制用家在原購買國家或地區進行維修，而該維修計劃亦不會延長iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 的標準保養期。

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另須注意的是，該維修計劃只適用於iPhone 12和iPhone 12 Pro；iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max都不包括在此計劃内。

責任編輯：何子澄

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