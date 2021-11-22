  • 18°C
香港時間 : 20211122日 (一) 13:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】中國恒大上周逾28億股突然存入CCASS　海通倉位暴漲兩成　或涉部署逾70億配股？

股市 13:38 2021/11/22

分享：

【恒大3333】中國恒大上周逾28億股突然存入CCASS　海通倉位大漲兩成　或部署逾70億配股計劃？

中國恒大 （03333） 深陷財困，市場關注恒大除了放售資產外，如何籌集新資金解困，然而近日恒大的倉位異動或已微露端倪。

恒大的中央結算系統（CCASS）倉位出現異動，上周三（17日）近28億或21.13%實名持有的恒大股份轉入了CCASS倉位，由海通國際持有，以今日午前收報2.74元計，相關股份最新市值高達76.7億元。

恒大現跌2.78%，報2.7元。

今次轉倉行動後，海通國際的恒大持倉由5.04億股或3.81%，大增至33億股或24.94%。

上市公司在配股前夕，一般會轉入CCASS倉位，故被視為融資先兆，不過同類動作亦可能有其他用途，例如股東轉倉抵押股份或部署賣盤，所以大戶大舉轉倉的實際部署目的，仍要等待觀察。

本報曾向恒大查詢是否有配股計劃，但暫未獲回覆。

美團 （03690） 今年初配股前夕，有大額股份轉入CCASS，引來外界猜測騰訊 （00700） 減持，最終美團經騰訊持股以先舊後新方式集資。

持股超過28億股的恒大股東只有許家印夫婦

值得留意是，許家印夫婦或涉及今次恒大股份大手轉倉行動，因為根據聯交所數據及中期報告，持股超過28億的股東只有許家印夫婦。

許家印現時透過Xin Xin （BVI） 持有恒大93.71億股，持股佔比約70.72%；許家印太太丁玉梅持有7.91億股，故許家印被視為持有約101.62億股恒大，持股佔比76.69%。

此外，許家印在10月8日將手上5億股恒大股份，抵押予第三方，無獨有偶，CCASS顯示，同日剛好有5億股恒大股份轉倉至海通國際。

相關文章：

【恒大汽車708】恒大汽車不足兩周再配股、股價照升近半成　折讓15%配股籌27億

【恒大3333】恒大據報15個區域的63個樓盤全面復工復產　許家印：公司愈困難，大家愈要有定力

【恒大3333】網傳鄭州恒大解散、集團闢謠 、標普料恒大明年極有可能違約　恒大全日挫5.7%最低位收市（第三版）

港股 許家印 中國恒大（03333）

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後跌逾百點　蘋果創新高概念股炒上、瑞聲升近7%（不斷更新）

下一篇文章

【異動股】長盈急瀉7成　被聯交所指沒足夠營運水平須停牌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】投資者低吸內房債博反彈　有高息債ETF勁吸60億破紀錄
【內房危機】投資者低吸內房債博反彈　有高息債ETF勁吸60億破紀錄
【港股市況】恒生指數午後跌逾百點　蘋果創新高概念股炒上、瑞聲升近7%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後跌逾百點　蘋果創新高概念股炒上、瑞聲升近7%（不斷更新）
【開市9點半】阿里憧憬馬雲消息　歐洲封城憂慮滙豐ADR先跌
【開市9點半】阿里憧憬馬雲消息　歐洲封城憂慮滙豐ADR先跌
【恒大汽車708】恒大汽車不足兩周再配股、股價照升近半成　折讓15%配股籌27億
【恒大汽車708】恒大汽車不足兩周再配股、股價照升近半成　折讓15%配股籌27億
【安心出行】消息：政府最快下周四強制食肆堂食使用「安心出行」　富臨敘福樓彈4%
【安心出行】消息：政府最快下周四強制食肆堂食使用「安心出行」　富臨敘福樓彈4%
【bitcoin】比特幣新高後兩周內累跌近兩成　分析︰不足為懼、價格波動並不罕見
【bitcoin】比特幣新高後兩周內累跌近兩成　分析︰不足為懼、價格波動並不罕見
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款