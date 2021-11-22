【恒大3333】中國恒大上周逾28億股突然存入CCASS　海通倉位暴漲兩成　或涉部署逾70億配股？

▲ 【恒大3333】中國恒大上周逾28億股突然存入CCASS 海通倉位大漲兩成 或部署逾70億配股計劃？

中國恒大 （03333） 深陷財困，市場關注恒大除了放售資產外，如何籌集新資金解困，然而近日恒大的倉位異動或已微露端倪。

恒大的中央結算系統（CCASS）倉位出現異動，上周三（17日）近28億或21.13%實名持有的恒大股份轉入了CCASS倉位，由海通國際持有，以今日午前收報2.74元計，相關股份最新市值高達76.7億元。

恒大現跌2.78%，報2.7元。

今次轉倉行動後，海通國際的恒大持倉由5.04億股或3.81%，大增至33億股或24.94%。

上市公司在配股前夕，一般會轉入CCASS倉位，故被視為融資先兆，不過同類動作亦可能有其他用途，例如股東轉倉抵押股份或部署賣盤，所以大戶大舉轉倉的實際部署目的，仍要等待觀察。

本報曾向恒大查詢是否有配股計劃，但暫未獲回覆。

美團 （03690） 今年初配股前夕，有大額股份轉入CCASS，引來外界猜測騰訊 （00700） 減持，最終美團經騰訊持股以先舊後新方式集資。

持股超過28億股的恒大股東只有許家印夫婦

值得留意是，許家印夫婦或涉及今次恒大股份大手轉倉行動，因為根據聯交所數據及中期報告，持股超過28億的股東只有許家印夫婦。

許家印現時透過Xin Xin （BVI） 持有恒大93.71億股，持股佔比約70.72%；許家印太太丁玉梅持有7.91億股，故許家印被視為持有約101.62億股恒大，持股佔比76.69%。

此外，許家印在10月8日將手上5億股恒大股份，抵押予第三方，無獨有偶，CCASS顯示，同日剛好有5億股恒大股份轉倉至海通國際。

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