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【PS5】第三方公司將無法銷售？　Sony申請PS5外殼專利

科技 14:00 2021/11/22

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外界預計Sony將會推出自家PS5外殼產品，之後第三方公司亦可能無法再銷售有關產品。（法新社資料圖片）

PlayStation5（PS5）自去年推出後，持續成為機迷大熱之選，但部分用家一直也不滿PS5外殼設計單調，故有不少第三方公司看準商機，推出各式各樣的外殼。據外媒Gamerant報道，近數月來，Sony一直為PS5的硬件和軟件申請專利，因此外界預計Sony將會推出自家PS5外殼產品，之後第三方公司亦可能無法再銷售有關產品。

【機迷熱話】SONY新專利曝光　玩家可公投將「豬隊友」踢走

報道指，Sony在最近申請的專利中包括，用於雲端遊戲（Cloud Gaming）的GPU系統，而這項專利也適用於PlayStation的遊戲機，包括PS5。外媒更發現Sony提出有關「電子設備外殼的裝飾設計」的新專利申請，其中更附帶PS5的圖像及其從許多不同角度的外殼。

事實上，海外配件商Dbrand在今年初曾推出磨砂黑PS5機側面板配件「Darkplates」，不過其後被Sony要求和永遠終止推廣 Darkplates或類似產品，並且停止相關產品在全球銷售。

外界指，除為了社絕第三方公司生產定制面板配件外，目前仍未知道Sony申請這項專利的最終目的，是否也包括為推出官方配件作準備。

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責任編輯：文睿

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