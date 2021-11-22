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【英國經濟】供應鏈若延遲4至6星期　英國小企黑色星期五庫存或不足

商業 15:54 2021/11/22

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黑色星期五將至，每年不只是美國零售商減價促銷，英國零售商都會在這個時間大幅減價。

黑色星期五將至，每年不只是美國零售商減價促銷，英國零售商都會在這個時間大幅減價。據BBC報道，英國消費者在疫情下不但轉向線上消費，從去年的數據反映，更提早在10月尾開始，包裹數目急劇上升。

不過，英國科技零售商警告，由於供應鏈延遲，他們沒有足夠的庫存滿足黑色星期五的需求。英國線上零售協會Interactive Media in Retail Group（簡稱，IMRG），其洞察總監Andy Mulcahy更指：「真正的關鍵點在亞洲。」

【職位空缺】中高齡招聘會11月25日起舉行　提供逾3400個職位空缺

倘若供應鏈延遲4至6星期，零售商可能需要改變促銷活動，專注於銷售他們現有的庫存。Mulcahy稱，小企與大企相比會更容易發現難以管理供應鏈問題。因為企業財力雄厚可以想辦法解決這個問題，並確保他們有足夠的庫存，其他企業的庫存則面臨較困難的情況。

【寵物店】法國新法案禁止寵物店販賣貓狗　遺棄動物者將面對更嚴厲處罰

然而，IMRG補充，消費者仍能購買科技產品，只是有部份物品可能較難購買。

事實上，全球的消費者和企業從咖啡到煤碳，都面臨各產品短缺問題。英國和美國早前更警告，港口的堵塞將導致聖誕節期間，貨品出現短缺。

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責任編輯：馬意文

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