華潤啤酒291恒指新貴中首選　有機上試70元可買入中綫持有

上周五恒指季檢，熱炒的京東 （09618） 、網易 （09999） 、華潤啤酒 （00291） 染藍，新奧能源 （02688） 亦爆冷染藍，4隻藍籌新貴邊隻最睇好？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）認為華潤啤酒 （00291） 是新貴中的首選，可中綫持有，詳細策略如何部署？立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：恒指季檢出爐如何跟車 快手、小米業績前瞻（附time code）

Time code

00：00 - 港股今日焦點速覽

01：30 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：37 - 亞太股市早段市況速報

03：08 - 美股主題仍以元宇宙、電動車為主

05：44 - 聯儲局新主席上任 美股預計短期調整

07：03 - 留意感恩節（Thanksgiving） 美股短綫追入有風險

08：34 - 港股上日市況速覽+北水盤路

09：42 - 恒指守11月低位 短期走勢未算差

11：32 - 科技股點揀？最理想換京東 （09618） ？

12：22 - 科網、監管、內房、通關因素最影響市況

13：17 - 解讀新奧能源 （02688） 爆冷成恒指新貴

14：42 - 季檢後擔憂「甩碌大熱」農夫山泉 （09633） 回調

15：49 - 新奧能源 （02688） 會上衝不宜追入 留意基本面因素

17：10 - 持阿里巴巴 （09988） 可沽一半換畫京東 （09618）

17：40 - 網易 （09999） 不宜搏高位？

18：22 - 華潤啤酒 （00291） 短炒為主

18：52 - 季檢染藍新貴逐隻睇 邊隻最值得吸納？

21：34 - 嗶哩嗶哩 （09626） vs 阿里巴巴 （09988） 點揀？

24：43 - 快手 （01024） vs 小米 （01810） 績前比較

27：56 - 港股開市前市況速報

28：16 - ET個股推介 - 周大福 （01929）

31：33 - 觀眾問股：京東 （09618） 364元有貨如何部署？

35：14 - 觀眾問股：京東 （09618） 冇貨現價可買入？

36：28 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） 現價可吸納？

37：32 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） 染藍可帶動其他內需股？

38：29 - 觀眾問股：騰盛博藥 （02137） 12月底前有口服疫苗面世？股價可上50元？

40：24 - 觀眾問股：新奧能源 （02688） 可上200元？

41：34 - 觀眾問股：洛陽玻璃 （01108） 13.5元有貨如何部署？

42：26 - 觀眾問股：歐洲反強制疫苗抗議對環球股市帶來震盪？

44：20 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 到底未？有政策風險？

46：10 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 、中芯國際 （00981） 可買入？

49：03 - 美國或放寬對華關稅 利好中芯國際 （00981） ？

50：07 - 觀眾問股：廣汽 （02238） 7.8元有貨目標價看多少？

52：03 - 觀眾問股：太平洋航運 （00243） 3.15元買入幾時走？

53：29 - 觀眾問股：美團 （03690） 268元買入可持貨等業績？

55：07 - 觀眾問股：郵儲銀行 （01658） 5.7元有貨如何部署？

55：57 - 觀眾問股：農夫山泉 （09633） 今日可以搏？

57：32 - 觀眾問股：安能物流 （09956） 現價可買入？

58：25 - 觀眾問股：中升 （00881） 失落染藍 冇貨可入？

59：38 - 觀眾問股：農夫山泉 （09633） 有大戶刻意唱淡？

1：00：41 - 觀眾問股：今周哪個板塊可留意？

1：02：46 - 普拉達 （01913） 現價可買入？有何要留意？

1：03：33 - 恒指早段市況速覽

1：05：31 - 財經日誌提提你