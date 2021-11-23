【美股期貨】道指期貨跌幅收窄　納指期貨續跌逾0.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

鮑威爾獲提名連任聯儲局主席，市場削減對聯儲局「鴿派」的押注，美股期貨暗示，科技股的拋售可能會持續。美國今日將會公布11月製造業及服務業PMI。

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即市走勢︰

【19：24】道指期貨跌41點，納指期貨跌0.5%。

【17：09】道指期貨瀉124點，納指期貨跌0.4%。

【17：08】歐股大跌，市場正評估經濟數據、鮑威爾連任、疫情重臨的影響，法股大跌1.4%，德股跌1.3%，英股跌逾0.5%。

【12：35】道指期貨升27點，報35646點；標指期貨跌不足1點，報4682點；納指期貨跌29點或0.2%，報16351點。

【12：31】【日圓走勢】美元兌日圓升越115創4年高 美國加息預期升溫料日圓跌勢未止

【12：20】【ARKG】Cathie Wood旗下ARKG本月錄近40億元淨流出

【07：47】【Zoom業績】Zoom警告疫情後收入將放緩 季績雖勝預期盤後仍跌逾6%

==以下11月22日（周一）股市==

美國白宮公布，總統拜登將提名鮑威爾（Jerome Powell）連任聯儲局主席，美股周一曾顯著抽高，收市個別發展，市場憂收水加快 ， 標指納指衝頂倒跌，道指蒸發逾300點升幅 ； 美滙逾1年高 紐約期金急挫2.4%。

即睇美股收市：

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道指一度升327點，尾市升幅大幅收窄，收市升17點，報35619點；標指跌15點，報4682點；納指跌202點或1.26%，報15854點。

儲局人選落實後，政策不確定性掃除。美滙急升0.5%，創逾1年高至96.511。10年期美債息升越1.6厘，最新報1.629厘。紐約期金收市急挫45.3美元或2.4%，報1806.3美元，是11月4日以來最低水平。

利率期貨顯示，市場預期聯儲局會較快收緊貨幣政策，明年6月恢復加息，幅度0.25厘，並於同年11月再加息，較上周五預測的12月第二次加息期更早。

美國銀行（Bank of America）表示，拜登沒有提名利率立場偏「鴿派」的布雷納德，而提名鮑威爾連任，FOMC委員可以較容易修訂貨幣政策 ； 在人選不明朗因素消除後，可能刺激市場對聯儲局加速撤回寬鬆貨幣政策的揣測升溫，儲局高層官員更敢於公開表明對通脹高企的憂慮，變相趨向「鷹派」。

美國總統拜登表示，美國從新冠疫情中恢復，還有很長的路要走。他指聯儲局主席鮑威爾堅定果斷的領導穩定了市場，首要任務是降低氣候風險。拜登指鮑威爾在加密貨幣、金融風險方面發揮積極作用，並且需要聯儲局保持穩定和獨立。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦美製造業PMI及PCE物價指數 拜登或揭儲局主席提名人選 周四美股休市

即市走勢︰

【02：31】道指漲225點或逾0.6%；納指跌64點或0.4%；標指升17點

【02：28】部分美股抗疫概念股漲幅擴大，BioNTech SE（美：BNTX）漲10%，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）漲8.6%，Moderna（美：MRNA）漲8.27%，吉利德科學（美：GILD）漲2.2%。

【01：19】德國電動汽車公司Sono Motors（SEV.O）盤中跌幅擴大至20%，股價跌破20美元，續創上市以來新低。

【01：10】道指漲260點或逾0.7%；納指跌133點或0.8%；標指升12點

【00：43】紐約原油期貨短綫下挫0.89美元，最低觸及76.18美元，使得日內整體漲幅收窄至不足0.5%。媒體報道稱，美國最快可能會在周二宣布釋放戰略石油儲備（SPR），其行動可能會與其他石油消費國協同。

【23：17】蘋果漲3%，Tesla漲4.6%。元宇宙概念，Nvidia漲3.7%，FB漲2.3%。

【22：30】美股開市，道指升135點，納指升逾0.4%或71點，標指升近0.5%或21點。

【17：06】道指期貨升129點，納指期貨升近0.3%。

【12：43】道指期貨升125點，報35727點；標指期貨升14點，報4712點；納指期貨升48點或0.3%，報16621點。

【09：42】【國際油價】美日據報最快本周一同宣布釋放石油儲備 油價續跌

【08：20】【bitcoin】比特幣新高後兩周內累跌近兩成 分析︰不足為懼、價格波動並不罕見

【07：30】美股上周五個發展，歐洲疫情惡化，奧地利將實施封城 ； 白宮要求石油出口國組織（OPEC）成員國增產，觸發油價曾挫超過4%，拖累油股及旅遊休閒股下挫，道指尾段跌勢擴大至逾300點；不過，蘋果股價再創新高，科網股逆市升，帶動納指破頂。道指收市跌268點，報35601點；納指升63點，報16057點；標指跌6點，報4697點。

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責任編輯︰梁浩碩