【美股期貨】道指期貨升125點　納指期貨升0.3%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周一於亞洲時段向上，其中道指期貨升125點，納指期貨升48點或0.3%。美國今日將公布10月芝加哥聯儲全國活動指數、10月成屋銷售。至於本周焦點，市場將觀望製造業及通脹數據。另外，美股周四為感恩節假期休市一天。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦美製造業PMI及PCE物價指數 拜登或揭儲局主席提名人選 周四美股休市

即市走勢︰

【12：43】道指期貨升125點，報35727點；標指期貨升14點，報4712點；納指期貨升48點或0.3%，報16621點。

【09：42】【國際油價】美日據報最快本周一同宣布釋放石油儲備 油價續跌

【08：20】【bitcoin】比特幣新高後兩周內累跌近兩成 分析︰不足為懼、價格波動並不罕見

【07：30】美股上周五個發展，歐洲疫情惡化，奧地利將實施封城 ； 白宮要求石油出口國組織（OPEC）成員國增產，觸發油價曾挫超過4%，拖累油股及旅遊休閒股下挫，道指尾段跌勢擴大至逾300點；不過，蘋果股價再創新高，科網股逆市升，帶動納指破頂。道指收市跌268點，報35601點；納指升63點，報16057點；標指跌6點，報4697點。

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責任編輯︰梁浩碩