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【美股期貨】美股感恩節假期休市　道指期貨升118點（不斷更新）

股市 12:59 2021/11/25

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美股動態不斷更新

美股感恩節假期休市，至於美股期貨周四於亞洲時段向上，其中道指期貨升118點，納指期貨升26點或近0.2%。德國今日將公布第三季GDP終值、12月Gkf消費者信心指數。

即市走勢︰

【12：56】道指期貨升118點，報35922點；標指期貨升13點，報4715點；納指期貨升26點或近0.2%，報16394點。

【11：53】【女股神】ARK ETF表現大跑輸　Cathie Wood：憂慮客戶直接離場錯失機會

【10：30】【國際油價】路透：中國未承諾參與釋放石油儲備

【08：06】【Apple Car】Tesla「大好友」Cathie Wood：蘋果應要收購Tesla　但很高興他們沒有這樣做

 

==以下11月24日（周三）股市==

美國就業數據強勁，首次申領失業救濟人數創52年來新低，通脹創近30年以來最快增速 ； 市場憂慮收水步伐加快，10年期債息一度彈上1.693厘，其後轉跌。美股在感恩節假期前表現反覆， 道指軟，納指穩。

即睇美股收市：

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聯儲局凌晨公布11月會議紀要，顯示當局上調對通脹的預期，官員們稱如果通脹維持上升，未來將會考慮加息 ； 多位與會者稱可能需要提前加息。

道指最多跌222點，其後跌勢縮窄，收報35804點，僅跌9點；納指倒升0.44%，收市報15845點；標指漲0.23%，收市報4701點。Meta倒升1.1%，特斯拉（Tesla）轉漲0.6%。

美10年債息最多升2.8個基點，至1.693厘，尾段轉跌。美滙指數抽高0.34%至96.82。

現貨金價連續第五日下滑，油價反覆，紐約期油收報78.39美元，回吐0.14%。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【02：16】Spotify（美：SPOT）一度小幅拉升漲至3.5%，現漲幅回落至2.63%。據Techcrunch報道， Spotify在應用中測試類似Tiktok的垂直視頻推送功能。

【02：08】歐洲央行管委Makhlouf：我們很可能會先減少資產購買，然後再提高利率

【00：27】道指跌73點或0.2%，納指升22點，標指跌4點。美滙指數逼近97， 暫升0.4%， 報96.913

【00：07】美國貿易代表辦公室（USTR）表示，  正在推進終止針對印度的301條款貿易行動。

【23：13】道指跌132點，納指跌0.7%，標指跌逾0.4%。

【23：00】【美國經濟數據】美國10月核心PCE物價指數按年升4.1%　符預期、增速創30年高

【22：32】美股開市，三大指數低開。道指跌208點，納指跌0.9%，標指跌26點或近0.8%。

【21：30】【美國經濟數據】美國10月耐用品訂單、三季度GDP修正值遜預期

【21：30】【美國失業救濟金人數】美上周首領失業救濟金急跌至19.9萬人　遠好於預期、創1969年以來最低

【21：10】道指期貨跌138點，納指期貨跌逾0.4%。

【18：43】美股期貨續向下，道指期貨跌122點，納指期貨跌近0.3%。

【12：50】【Tesla】馬斯克再賣81億港元Tesla股份　同日行使購股權、行使價僅現價178分之1

【12：43】道指期貨跌74點，報35739點；標指期貨跌9點，報4681點；納指期貨跌30點或0.2%，報16276點。

【11：44】【摩通CEO】戴蒙開玩笑：打賭摩根大通較中國共產黨更長壽

【11：02】【芯片短缺】三星斥1326億港元美國得州建芯片廠　明年下半年動工、24年投產

【08：09】【美股焦點】惠普季績勝預期　股價盤後升8%

【07：34】【美股焦點】Gap季績遜預期、展望下調　股價盤後挫16%

 

==以下11月23日（周二）股市==

美國宣布協同中印日韓英5國，釋放5,000萬桶戰略石油儲備，以遏制油價，惟國際油價先跌後急彈。美股個別發展，道指反覆向上，納指跌幅收窄。道指收市升194點，報35813點；標指升7點，報4690點；納指曾挫1.6%，收市跌0.5%，報15775點。美國10年債息升4.9基點，至1.679厘。

即睇美股收市：

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視像會議軟件商Zoom季績勝預期，但市場憂慮業務增長放慢，股價瀉14.7%，       

市場憂慮OPEC+會調整增產計劃，油價最多跌1.9%後回升。紐約期油漲1.75美元，漲幅2.5%，收於78.5美元 ； 布蘭特期油反彈3.3%，收報82.31美元。

OPEC+將於下月初開會，討論12月之後的產量安排。高盛認為，OPEC+不會因應多國協同釋出戰略油儲的行動，而作出增產決定。釋出油儲的決定反而可能對OPEC+更加有利，因為釋出數量相對較小，具體操作方式仍未公布，反而推動油價回升，令到OPEC+受惠。
紐約期金連跌4日，失守1800美元水平，收報1783.6美元，跌22.5美元或1.2%，

美國昨公布11月Markit製造業採購經理指數（PMI）初值升至59.1，符預期；服務業PMI則跌至57，低過預期的59。

另外，歐洲新冠疫情嚴峻，歐股持續下滑，收市跌逾1% ；科技股急挫，主要受累加息預期升溫。

被視為「鴿派」的英倫銀行貨幣政策委員會（MPC）委員Jonathan Haskel暗示，英國央行可能在短期內加息。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市況， 做好開市準備【按此-附time code】*

即市走勢︰

【02：39】紐約12月黃金期貨收跌1.2%，連續第四個交易日下跌，報1783.60美元。

【02：33】納指跌幅擴大至逾200點， 暫跌243點或1.5%；道指升24點或0.07%；標指跌19點

【02：06】蘋果（AAPL.O）對以色列公司NSO Group提起訴訟，並提供有關間諜軟件Pegasus的新信息，尋求永久禁令禁止NSO Group使用任何蘋果軟件、服務或設備。

【02：08】特斯拉（美：TSLA）跌幅擴大至5%，股價再度跌破1100美元關口。

【01：29】摩根大通援引中國信息通信技術研究院的數據稱，iPhone在中國的銷量繼連續兩個月疲軟之後，10月份大幅增長。摩根大通數據顯示， 10月主要由iPhone組成的手機出貨量為1,080萬部，為2014年11月以來單月最高水平。該行在一份研究報告中表示，10月份季節性出貨量的增加足以抵消9月份出貨量低於季節性水平的影響，說明中國地區iPhone 13銷售可能開局強勁。

【01：05】美股油氣股逆市走高，西方石油（美：OXY）漲5.8%，馬拉松石油（美：MRO）漲4.15%，康菲石油（美：COP）漲2.8%，英國石油（美：BP）漲2.38%，埃克森美孚石油（美：XOM）漲2.14%，雪佛龍（美：CVX）漲2.1%。

【00：34】納指跌幅擴大至153點或1%，報15701點；道指升35點或0.1%；標指跌14點

【00：05】部分美股汽車股跌幅擴大，法拉第未來（美：FFIE）跌10%，Fisker（美：FSR）跌7.4%，Nikola（美：NKLA）跌5%，Rivian（美：RIVN）跌3.8%，特斯拉（美：TSLA）跌3.15%，福特汽車（美：N）跌2.2%。

【23：22】道指升10點，納指跌近0.6%，標指跌逾0.1%。大型科技股下跌，Tesla跌0.8%，跌穿1150美元，微軟及蘋果跌1.3%及0.8%。

【22：45】【美國經濟數據】美國11月Markit製造業PMI初值升至59.1　符預期

【22：30】美股開市，道指升60點，標指跌4點或0.1%，納指跌65點或逾0.4%。

【21：58】道指期貨轉升32點，納指期貨跌10點。

【21：45】【國際油價】美國宣佈釋放5000萬桶原油儲備　油價穩

【21：00】【TSLA】Tesla積壓800億美元Cybertruck訂單　盤前逆市升逾1%

【20：30】【中概股業績】BOSS直聘第3季多賺7倍　網絡安全審查停收新註冊

【19：24】道指期貨跌41點，納指期貨跌0.5%。

【17：09】道指期貨瀉124點，納指期貨跌0.4%。

【17：08】歐股大跌，市場正評估經濟數據、鮑威爾連任、疫情重臨的影響，法股大跌1.4%，德股跌1.3%，英股跌逾0.5%。

【12：35】道指期貨升27點，報35646點；標指期貨跌不足1點，報4682點；納指期貨跌29點或0.2%，報16351點。

【12：31】【日圓走勢】美元兌日圓升越115創4年高　美國加息預期升溫料日圓跌勢未止

【12：20】【ARKG】Cathie Wood旗下ARKG本月錄近40億元淨流出

【07：47】【Zoom業績】Zoom警告疫情後收入將放緩　季績雖勝預期盤後仍跌逾6%

 

==以下11月22日（周一）股市==

美國白宮公布，總統拜登將提名鮑威爾（Jerome Powell）連任聯儲局主席，美股周一曾顯著抽高，收市個別發展，市場憂收水加快 ， 標指納指衝頂倒跌，道指蒸發逾300點升幅 ； 美滙逾1年高  紐約期金急挫2.4%。

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道指一度升327點，尾市升幅大幅收窄，收市升17點，報35619點；標指跌15點，報4682點；納指跌202點或1.26%，報15854點。

儲局人選落實後，政策不確定性掃除。美滙急升0.5%，創逾1年高至96.511。10年期美債息升越1.6厘，最新報1.629厘。紐約期金收市急挫45.3美元或2.4%，報1806.3美元，是11月4日以來最低水平。

利率期貨顯示，市場預期聯儲局會較快收緊貨幣政策，明年6月恢復加息，幅度0.25厘，並於同年11月再加息，較上周五預測的12月第二次加息期更早。

美國銀行（Bank of America）表示，拜登沒有提名利率立場偏「鴿派」的布雷納德，而提名鮑威爾連任，FOMC委員可以較容易修訂貨幣政策 ； 在人選不明朗因素消除後，可能刺激市場對聯儲局加速撤回寬鬆貨幣政策的揣測升溫，儲局高層官員更敢於公開表明對通脹高企的憂慮，變相趨向「鷹派」。

美國總統拜登表示，美國從新冠疫情中恢復，還有很長的路要走。他指聯儲局主席鮑威爾堅定果斷的領導穩定了市場，首要任務是降低氣候風險。拜登指鮑威爾在加密貨幣、金融風險方面發揮積極作用，並且需要聯儲局保持穩定和獨立。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦美製造業PMI及PCE物價指數　拜登或揭儲局主席提名人選　周四美股休市

即市走勢︰

【02：31】道指漲225點或逾0.6%；納指跌64點或0.4%；標指升17點

【02：28】部分美股抗疫概念股漲幅擴大，BioNTech SE（美：BNTX）漲10%，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）漲8.6%，Moderna（美：MRNA）漲8.27%，吉利德科學（美：GILD）漲2.2%。

【01：19】德國電動汽車公司Sono Motors（SEV.O）盤中跌幅擴大至20%，股價跌破20美元，續創上市以來新低。

【01：10】道指漲260點或逾0.7%；納指跌133點或0.8%；標指升12點

【00：43】紐約原油期貨短綫下挫0.89美元，最低觸及76.18美元，使得日內整體漲幅收窄至不足0.5%。媒體報道稱，美國最快可能會在周二宣布釋放戰略石油儲備（SPR），其行動可能會與其他石油消費國協同。

【23：17】蘋果漲3%，Tesla漲4.6%。元宇宙概念，Nvidia漲3.7%，FB漲2.3%。

【22：30】美股開市，道指升135點，納指升逾0.4%或71點，標指升近0.5%或21點。

【17：06】道指期貨升129點，納指期貨升近0.3%。

【12：43】道指期貨升125點，報35727點；標指期貨升14點，報4712點；納指期貨升48點或0.3%，報16621點。

【09：42】【國際油價】美日據報最快本周一同宣布釋放石油儲備　油價續跌

【08：20】【bitcoin】比特幣新高後兩周內累跌近兩成　分析︰不足為懼、價格波動並不罕見

【07：30】美股上周五個發展，歐洲疫情惡化，奧地利將實施封城 ； 白宮要求石油出口國組織（OPEC）成員國增產，觸發油價曾挫超過4%，拖累油股及旅遊休閒股下挫，道指尾段跌勢擴大至逾300點；不過，蘋果股價再創新高，科網股逆市升，帶動納指破頂。道指收市跌268點，報35601點；納指升63點，報16057點；標指跌6點，報4697點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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