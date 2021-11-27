【美股收市】新變種毒恐慌 道指收市瀉905點 紐油插逾12%

南非出現新變種病毒B.1.1.529，引發全球市場恐慌，「黑色星期五」全球股市急瀉 ; 道指曾瀉1054點，收市仍挫逾900點。紐約期油瀉逾12%，俗稱「恐慌指數」的VIX指數急升54%至28.62。

分析指，外界對新變種病毒的資訊甚少，形容是新一輪恐慌開始，料港股或退守至23100點，建議投資者全面避險。

美股提早3小時至本港時間今晨2時收市；道指低見34749點，收市報34899點，瀉905點或2.53%；標指收報4594點，跌106點或2.27%；納指報15491點，跌353點或2.23%。

專家目前對B.1.1.529變種病毒認識不深，有憂慮病毒傳播力更強，大削疫苗效力。若新一波疫情蔓延，國際通關受阻，勢拖累全球經濟復甦步伐。環球主要指數幾乎無一倖免下跌，亞洲股市全綫向下，泛歐指數Stoxx 600收市挫3.67%，報464點，為去年6月以來最大單日跌幅；旅遊休閒股急挫8.8%。

市場避險情緒升溫，資金湧入債市，美國10年期債息挫逾6%，跌穿1.5厘，報1.48厘 ; 紐約期金報1,785.6美元，升0.1%。風險資產大挫，比特幣瀉8.47%，報54,166美元；紐約期油挫逾12%，報68.49美元。

航空股捱沽，聯合航空公司挫9.6%；美國航空跌8.8%。疫苗股急漲，Moderna（美：MRNA）升20.6%；，BioNTech（美：BNTX）升14.2% ; 另外，Zoom（美：ZM）亦升5.7%。

世界衛生組織宣布將變異新冠病毒B.1.1.529列為「引發憂慮（VOCs）」的變異病毒, 將其命名為「Omicron」。又指首例已知確診Omicron感染病例是於11月9日收集到的。

【變種病毒】南非現B.1.1.529變種病毒株 政府禁8個非洲國家非港居民入境

【變種病毒】福西：美需獲新變種病毒數據 再決定是否限制航班

【變種病毒】南非再現新變種病毒、國泰航空跌3% 美債息跌穿1.6厘

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【01：52】世界衛生組織宣布，將變異新冠病毒B.1.1.529列為「引發憂慮（VOCs）」的變異病毒，將其命名為「Omicron」。

【01：43】據美聯社報道，美國食品和藥物管理局表示，默克(美：MRK)生產的抗新冠病毒藥物Molnupiravir有效。據悉，美國食品和藥物管理局目前正在審查該藥物的潛在風險，並將在下周舉行的公開會議前，發布對該藥物安全性的分析。目前，Molnupiravir已經被授權在英國緊急使用。

【01：39】阿斯利康表示正在研究B.1.1.529，以瞭解更多關於它的信息及對疫苗的影響。

【01：33】道指挫807點或逾2.2%, 報34997點；納指跌274點或1.7%，報15571點；標指跌87點或逾1.8%，報4614點

【01：27】據CNBC：美國藥廠強生將測試疫苗對抗新變種毒株

【01：19】瑞士政府：所有來自南非地區、以色列和比利時的旅客都需要提供新冠陰性檢測證明，並接受10天的隔離

【01：15】歐盟成員國同意對7個國家實行旅行限制，包括南非、博茨瓦納、納米比亞和津巴布韋。

【01：07】歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行將在必要時採取行動。歐元區通脹可以在2022年回落，預計將從1月份開始下滑。拉加德預計緊急抗疫購債計劃（PEPP）將在春季結束。

【00：56】阿聯酋航空暫停從南非、贊比亞、莫桑比克飛往阿聯酋的航班

【00：30】美國藥廠默克（Merck）新冠口服藥片Molnupiravir最新的研究數據顯示，住院和死亡人數減少30%，效果明顯低於此前報道的水平。去年10月，根據775名患者的數據，數據顯示大約50%。該數據也遠低於競爭對手輝瑞。

【00：25】花旗分析師Andrew Baum稱，輝瑞製藥可以在100天內根據基因序列生產出一種針對新變異毒株的新冠疫苗，並在頭12個月內生產出40億劑。輝瑞發言人在回覆電郵中表示，如果出現對疫苗能夠「免疫逃逸」的新變種，輝瑞和BioNTech預計能在大約100天內，開發並生產出專門針對此類變種的疫苗，具體時間有待監管部門批准。

【00：20】美股跌勢加劇, 道指暴跌超千點；航空股重挫，波音跌約7.6%。

【00：12】歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯表示，歐洲央行的前瞻性指引政策沒有滿足加息的條件

【23：52】紐約原油跌穿70美元整數位心理關口，為9月末以來首次。紐約期油跌幅擴大至超過11%，即市最低曾觸及69.68美元，新冠肺炎變異毒株引發市場重挫，布蘭特期油已經跌逾9%，至73.60美元。

【23：50】紐約期油挫逾10%，現跌10.5%，每桶報70.14美元，布蘭特期油跌9.5%，報74.4美元。

【22：50】油價跌逾%，紐約期油跌9.3%，每桶報71.08美元，布油跌8.2%，報75.5美元。美長債息曾觸1.499厘。

【22：50】道指跌905點，報34899點，納指跌1.3%。

【22：30】美股開市，道指跌833點 ，報24970點，納指跌1.1%，報15672點，標指跌68點，報4632點。

【19：20】道指跌幅收窄至750點左右，B.1.1.529變種病毒引發憂慮疫情升溫，Zoom（美：ZM）盤前最新升9%，疫苗和藥廠股Moderna（美：MRNA）升8%、輝端（美：PFE）升5%、默沙東（Merck，美：MRK）升1%。

【18：58】道指期貨續跌833點，納指期貨跌1.4%，美國10年期國債跌近7%，報1.53厘。比特幣亦跌逾6%，報54468美元。

【16：25】國際油價下挫，紐約期油跌5.6%，報73.99美元；布蘭特期油跌4.7%，報78.33美元。

*重溫《ET講股通》剖析港股死因*【按此-附time code】

【16：22】美股期貨進一步向下，道指期貨跌892點，報34944點；標指期貨跌97點，報4611點；納指期貨跌241點或近1.5%。

【15：55】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌762點，報35073點；標指期貨跌85點，報4623點；納指期貨跌194點或近1.2%。

*重溫《石Sir午市閒談》今日推介中旅*【按此-附Time code】

【12：29】道指期貨跌464點，報35371點；標指期貨跌51點，報4657點；納指期貨跌122點或近0.8%。

【14：46】【變種病毒】南非再現新變種病毒、國泰航空跌3% 美債息跌穿1.6厘

*重溫《ET開市直擊》教育股集體炒上成奇萉 準備通關再戰濠賭股？*【按此-附time code】

【10：47】【互聯網監管】中國監管機構據報要求滴滴從美股退市 方案包括先在港第二上市或直接私有化（第二版）

【10：11】【TSLA】Tesla上海擴建工程據報將於下月動工 投資總額達12億人幣

【08：17】【NIO】蔚來汽車與殼牌建戰略合作夥伴關係 合作運營電池充電及交換設施

【07：30】【美國收水】高盛﹕儲局或明年1月起加快縮減買債 6月起加息

==以下11月25日（周四）股市==

美股感恩節假期休市，截至下午10時12分，道指期貨升25點，納指期貨升26點或近0.2%。歐股企穩，德股微升1點，英股及法股升0.1%。歐央行公布貨幣政策會議紀要，委員一致認為，價格壓力比9月份歐央行預測中預計的更持久。

即市走勢︰

【22：12】道指期貨升25點，納指期貨升26點或近0.2%。歐股企穩，德股微升1點，英股及法股升0.1%。

【12：56】道指期貨升118點，報35922點；標指期貨升13點，報4715點；納指期貨升26點或近0.2%，報16394點。

【11：53】【女股神】ARK ETF表現大跑輸 Cathie Wood：憂慮客戶直接離場錯失機會

【10：30】【國際油價】路透：中國未承諾參與釋放石油儲備

【08：06】【Apple Car】Tesla「大好友」Cathie Wood：蘋果應要收購Tesla 但很高興他們沒有這樣做

==以下11月24日（周三）股市==

美國就業數據強勁，首次申領失業救濟人數創52年來新低，通脹創近30年以來最快增速 ； 市場憂慮收水步伐加快，10年期債息一度彈上1.693厘，其後轉跌。美股在感恩節假期前表現反覆， 道指軟，納指穩。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

聯儲局凌晨公布11月會議紀要，顯示當局上調對通脹的預期，官員們稱如果通脹維持上升，未來將會考慮加息 ； 多位與會者稱可能需要提前加息。

道指最多跌222點，其後跌勢縮窄，收報35804點，僅跌9點；納指倒升0.44%，收市報15845點；標指漲0.23%，收市報4701點。Meta倒升1.1%，特斯拉（Tesla）轉漲0.6%。

美10年債息最多升2.8個基點，至1.693厘，尾段轉跌。美滙指數抽高0.34%至96.82。

現貨金價連續第五日下滑，油價反覆，紐約期油收報78.39美元，回吐0.14%。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

即市走勢︰

【02：16】Spotify（美：SPOT）一度小幅拉升漲至3.5%，現漲幅回落至2.63%。據Techcrunch報道， Spotify在應用中測試類似Tiktok的垂直視頻推送功能。

【02：08】歐洲央行管委Makhlouf：我們很可能會先減少資產購買，然後再提高利率

【00：27】道指跌73點或0.2%，納指升22點，標指跌4點。美滙指數逼近97， 暫升0.4%， 報96.913

【00：07】美國貿易代表辦公室（USTR）表示， 正在推進終止針對印度的301條款貿易行動。

【23：13】道指跌132點，納指跌0.7%，標指跌逾0.4%。

【23：00】【美國經濟數據】美國10月核心PCE物價指數按年升4.1% 符預期、增速創30年高

【22：32】美股開市，三大指數低開。道指跌208點，納指跌0.9%，標指跌26點或近0.8%。

【21：30】【美國經濟數據】美國10月耐用品訂單、三季度GDP修正值遜預期

【21：30】【美國失業救濟金人數】美上周首領失業救濟金急跌至19.9萬人 遠好於預期、創1969年以來最低

【21：10】道指期貨跌138點，納指期貨跌逾0.4%。

【18：43】美股期貨續向下，道指期貨跌122點，納指期貨跌近0.3%。

【12：50】【Tesla】馬斯克再賣81億港元Tesla股份 同日行使購股權、行使價僅現價178分之1

【12：43】道指期貨跌74點，報35739點；標指期貨跌9點，報4681點；納指期貨跌30點或0.2%，報16276點。

【11：44】【摩通CEO】戴蒙開玩笑：打賭摩根大通較中國共產黨更長壽

【11：02】【芯片短缺】三星斥1326億港元美國得州建芯片廠 明年下半年動工、24年投產

【08：09】【美股焦點】惠普季績勝預期 股價盤後升8%

【07：34】【美股焦點】Gap季績遜預期、展望下調 股價盤後挫16%

==以下11月23日（周二）股市==

美國宣布協同中印日韓英5國，釋放5,000萬桶戰略石油儲備，以遏制油價，惟國際油價先跌後急彈。美股個別發展，道指反覆向上，納指跌幅收窄。道指收市升194點，報35813點；標指升7點，報4690點；納指曾挫1.6%，收市跌0.5%，報15775點。美國10年債息升4.9基點，至1.679厘。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

視像會議軟件商Zoom季績勝預期，但市場憂慮業務增長放慢，股價瀉14.7%，

市場憂慮OPEC+會調整增產計劃，油價最多跌1.9%後回升。紐約期油漲1.75美元，漲幅2.5%，收於78.5美元 ； 布蘭特期油反彈3.3%，收報82.31美元。

OPEC+將於下月初開會，討論12月之後的產量安排。高盛認為，OPEC+不會因應多國協同釋出戰略油儲的行動，而作出增產決定。釋出油儲的決定反而可能對OPEC+更加有利，因為釋出數量相對較小，具體操作方式仍未公布，反而推動油價回升，令到OPEC+受惠。

紐約期金連跌4日，失守1800美元水平，收報1783.6美元，跌22.5美元或1.2%，

美國昨公布11月Markit製造業採購經理指數（PMI）初值升至59.1，符預期；服務業PMI則跌至57，低過預期的59。

另外，歐洲新冠疫情嚴峻，歐股持續下滑，收市跌逾1% ；科技股急挫，主要受累加息預期升溫。

被視為「鴿派」的英倫銀行貨幣政策委員會（MPC）委員Jonathan Haskel暗示，英國央行可能在短期內加息。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市況， 做好開市準備【按此-附time code】*

即市走勢︰

【02：39】紐約12月黃金期貨收跌1.2%，連續第四個交易日下跌，報1783.60美元。

【02：33】納指跌幅擴大至逾200點， 暫跌243點或1.5%；道指升24點或0.07%；標指跌19點

【02：06】蘋果（AAPL.O）對以色列公司NSO Group提起訴訟，並提供有關間諜軟件Pegasus的新信息，尋求永久禁令禁止NSO Group使用任何蘋果軟件、服務或設備。

【02：08】特斯拉（美：TSLA）跌幅擴大至5%，股價再度跌破1100美元關口。

【01：29】摩根大通援引中國信息通信技術研究院的數據稱，iPhone在中國的銷量繼連續兩個月疲軟之後，10月份大幅增長。摩根大通數據顯示， 10月主要由iPhone組成的手機出貨量為1,080萬部，為2014年11月以來單月最高水平。該行在一份研究報告中表示，10月份季節性出貨量的增加足以抵消9月份出貨量低於季節性水平的影響，說明中國地區iPhone 13銷售可能開局強勁。

【01：05】美股油氣股逆市走高，西方石油（美：OXY）漲5.8%，馬拉松石油（美：MRO）漲4.15%，康菲石油（美：COP）漲2.8%，英國石油（美：BP）漲2.38%，埃克森美孚石油（美：XOM）漲2.14%，雪佛龍（美：CVX）漲2.1%。

【00：34】納指跌幅擴大至153點或1%，報15701點；道指升35點或0.1%；標指跌14點

【00：05】部分美股汽車股跌幅擴大，法拉第未來（美：FFIE）跌10%，Fisker（美：FSR）跌7.4%，Nikola（美：NKLA）跌5%，Rivian（美：RIVN）跌3.8%，特斯拉（美：TSLA）跌3.15%，福特汽車（美：N）跌2.2%。

【23：22】道指升10點，納指跌近0.6%，標指跌逾0.1%。大型科技股下跌，Tesla跌0.8%，跌穿1150美元，微軟及蘋果跌1.3%及0.8%。

【22：45】【美國經濟數據】美國11月Markit製造業PMI初值升至59.1 符預期

【22：30】美股開市，道指升60點，標指跌4點或0.1%，納指跌65點或逾0.4%。

【21：58】道指期貨轉升32點，納指期貨跌10點。

【21：45】【國際油價】美國宣佈釋放5000萬桶原油儲備 油價穩

【21：00】【TSLA】Tesla積壓800億美元Cybertruck訂單 盤前逆市升逾1%

【20：30】【中概股業績】BOSS直聘第3季多賺7倍 網絡安全審查停收新註冊

【19：24】道指期貨跌41點，納指期貨跌0.5%。

【17：09】道指期貨瀉124點，納指期貨跌0.4%。

【17：08】歐股大跌，市場正評估經濟數據、鮑威爾連任、疫情重臨的影響，法股大跌1.4%，德股跌1.3%，英股跌逾0.5%。

【12：35】道指期貨升27點，報35646點；標指期貨跌不足1點，報4682點；納指期貨跌29點或0.2%，報16351點。

【12：31】【日圓走勢】美元兌日圓升越115創4年高 美國加息預期升溫料日圓跌勢未止

【12：20】【ARKG】Cathie Wood旗下ARKG本月錄近40億元淨流出

【07：47】【Zoom業績】Zoom警告疫情後收入將放緩 季績雖勝預期盤後仍跌逾6%

==以下11月22日（周一）股市==

美國白宮公布，總統拜登將提名鮑威爾（Jerome Powell）連任聯儲局主席，美股周一曾顯著抽高，收市個別發展，市場憂收水加快 ， 標指納指衝頂倒跌，道指蒸發逾300點升幅 ； 美滙逾1年高 紐約期金急挫2.4%。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

道指一度升327點，尾市升幅大幅收窄，收市升17點，報35619點；標指跌15點，報4682點；納指跌202點或1.26%，報15854點。

儲局人選落實後，政策不確定性掃除。美滙急升0.5%，創逾1年高至96.511。10年期美債息升越1.6厘，最新報1.629厘。紐約期金收市急挫45.3美元或2.4%，報1806.3美元，是11月4日以來最低水平。

利率期貨顯示，市場預期聯儲局會較快收緊貨幣政策，明年6月恢復加息，幅度0.25厘，並於同年11月再加息，較上周五預測的12月第二次加息期更早。

美國銀行（Bank of America）表示，拜登沒有提名利率立場偏「鴿派」的布雷納德，而提名鮑威爾連任，FOMC委員可以較容易修訂貨幣政策 ； 在人選不明朗因素消除後，可能刺激市場對聯儲局加速撤回寬鬆貨幣政策的揣測升溫，儲局高層官員更敢於公開表明對通脹高企的憂慮，變相趨向「鷹派」。

美國總統拜登表示，美國從新冠疫情中恢復，還有很長的路要走。他指聯儲局主席鮑威爾堅定果斷的領導穩定了市場，首要任務是降低氣候風險。拜登指鮑威爾在加密貨幣、金融風險方面發揮積極作用，並且需要聯儲局保持穩定和獨立。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦美製造業PMI及PCE物價指數 拜登或揭儲局主席提名人選 周四美股休市

即市走勢︰

【02：31】道指漲225點或逾0.6%；納指跌64點或0.4%；標指升17點

【02：28】部分美股抗疫概念股漲幅擴大，BioNTech SE（美：BNTX）漲10%，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）漲8.6%，Moderna（美：MRNA）漲8.27%，吉利德科學（美：GILD）漲2.2%。

【01：19】德國電動汽車公司Sono Motors（SEV.O）盤中跌幅擴大至20%，股價跌破20美元，續創上市以來新低。

【01：10】道指漲260點或逾0.7%；納指跌133點或0.8%；標指升12點

【00：43】紐約原油期貨短綫下挫0.89美元，最低觸及76.18美元，使得日內整體漲幅收窄至不足0.5%。媒體報道稱，美國最快可能會在周二宣布釋放戰略石油儲備（SPR），其行動可能會與其他石油消費國協同。

【23：17】蘋果漲3%，Tesla漲4.6%。元宇宙概念，Nvidia漲3.7%，FB漲2.3%。

【22：30】美股開市，道指升135點，納指升逾0.4%或71點，標指升近0.5%或21點。

【17：06】道指期貨升129點，納指期貨升近0.3%。

【12：43】道指期貨升125點，報35727點；標指期貨升14點，報4712點；納指期貨升48點或0.3%，報16621點。

【09：42】【國際油價】美日據報最快本周一同宣布釋放石油儲備 油價續跌

【08：20】【bitcoin】比特幣新高後兩周內累跌近兩成 分析︰不足為懼、價格波動並不罕見

【07：30】美股上周五個發展，歐洲疫情惡化，奧地利將實施封城 ； 白宮要求石油出口國組織（OPEC）成員國增產，觸發油價曾挫超過4%，拖累油股及旅遊休閒股下挫，道指尾段跌勢擴大至逾300點；不過，蘋果股價再創新高，科網股逆市升，帶動納指破頂。道指收市跌268點，報35601點；納指升63點，報16057點；標指跌6點，報4697點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩