  • 17°C
香港時間 : 20211123日 (二) 00:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股市況】道指漲276點　納指升0.9%　蘋果急升3%、Tesla逼1200美元（不斷更新）

股市 23:19 2021/11/22

分享：

美股動態不斷更新

美國白宮公布，總統拜登將提名鮑威爾（Jerome Powell）連任聯儲局主席，任期四年，並提名布雷納德（Lael Brainard）為副主席。聯儲局主席人選落實，美股三大指數高開。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦美製造業PMI及PCE物價指數　拜登或揭儲局主席提名人選　周四美股休市

即市走勢︰

【23：17】蘋果漲3%，Tesla漲4.6%。元宇宙概念，Nvidia漲3.7%，FB漲2.3%。

【22：30】美股開市，道指升135點，納指升逾0.4%或71點，標指升近0.5%或21點。

【17：06】道指期貨升129點，納指期貨升近0.3%。

【12：43】道指期貨升125點，報35727點；標指期貨升14點，報4712點；納指期貨升48點或0.3%，報16621點。

【09：42】【國際油價】美日據報最快本周一同宣布釋放石油儲備　油價續跌

【08：20】【bitcoin】比特幣新高後兩周內累跌近兩成　分析︰不足為懼、價格波動並不罕見

【07：30】美股上周五個發展，歐洲疫情惡化，奧地利將實施封城 ； 白宮要求石油出口國組織（OPEC）成員國增產，觸發油價曾挫超過4%，拖累油股及旅遊休閒股下挫，道指尾段跌勢擴大至逾300點；不過，蘋果股價再創新高，科網股逆市升，帶動納指破頂。道指收市跌268點，報35601點；納指升63點，報16057點；標指跌6點，報4697點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

【騰訊大股東】Prosus：分析師不計騰訊股權　電子商務組合總值500億美元

下一篇文章

【阿里巴巴股價】阿里巴巴連跌第4日累挫17%、138元逾千低吸買盤遭沖散　美股再跌1%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【bitcoin】比特幣新高後兩周內累跌近兩成　分析︰不足為懼、價格波動並不罕見
【bitcoin】比特幣新高後兩周內累跌近兩成　分析︰不足為懼、價格波動並不罕見
【內房危機】投資者低吸內房債博反彈　有高息債ETF勁吸60億破紀錄
【內房危機】投資者低吸內房債博反彈　有高息債ETF勁吸60億破紀錄
【恒大汽車708】恒大汽車不足兩周再配股、股價照升近半成　折讓15%配股籌27億
【恒大汽車708】恒大汽車不足兩周再配股、股價照升近半成　折讓15%配股籌27億
【恒指夜期+ADR】阿里沽壓突湧現　美股股價突低水3%　夜期跌131點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里沽壓突湧現　美股股價突低水3%　夜期跌131點（不斷更新）
【開市9點半】阿里憧憬馬雲消息　歐洲封城憂慮滙豐ADR先跌
【開市9點半】阿里憧憬馬雲消息　歐洲封城憂慮滙豐ADR先跌
【阿里巴巴股價】阿里巴巴連跌第4日累挫17%、138元逾千低吸買盤遭沖散　美股再跌1%
【阿里巴巴股價】阿里巴巴連跌第4日累挫17%、138元逾千低吸買盤遭沖散　美股再跌1%
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款