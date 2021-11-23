【美股市況】道指漲260點　納指跌0.8%　紐約油升幅收窄（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國白宮公布，總統拜登將提名鮑威爾（Jerome Powell）連任聯儲局主席，任期四年，並提名布雷納德（Lael Brainard）為副主席。聯儲局主席人選落實，美股三大指數高開。

紐約原油下跌，媒體稱美國或周二宣布釋放戰略石油儲備。其後美國白宮官員表示，目前還沒有決定共同釋放石油儲備的時間。

美國電動車龍頭Tesla股價造好，早市曾一度升逾5.7%升越1200美元關口, 行政總裁馬斯克表示，其Model S Plaid車型可能在2022年春季在華上市。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦美製造業PMI及PCE物價指數 拜登或揭儲局主席提名人選 周四美股休市

即市走勢︰

【01：19】德國電動汽車公司Sono Motors(SEV.O)盤中跌幅擴大至20%，股價跌破20美元，續創上市以來新低。

【01：10】道指漲260點或逾0.7%；納指跌133點或0.8%；標指升12點

【00：43】紐約原油期貨短綫下挫0.89美元，最低觸及76.18美元，使得日內整體漲幅收窄至不足0.5%。媒體報道稱，美國最快可能會在周二宣布釋放戰略石油儲備（SPR），其行動可能會與其他石油消費國協同。

【23：17】蘋果漲3%，Tesla漲4.6%。元宇宙概念，Nvidia漲3.7%，FB漲2.3%。

【22：30】美股開市，道指升135點，納指升逾0.4%或71點，標指升近0.5%或21點。

【17：06】道指期貨升129點，納指期貨升近0.3%。

【12：43】道指期貨升125點，報35727點；標指期貨升14點，報4712點；納指期貨升48點或0.3%，報16621點。

【09：42】【國際油價】美日據報最快本周一同宣布釋放石油儲備 油價續跌

【08：20】【bitcoin】比特幣新高後兩周內累跌近兩成 分析︰不足為懼、價格波動並不罕見

【07：30】美股上周五個發展，歐洲疫情惡化，奧地利將實施封城 ； 白宮要求石油出口國組織（OPEC）成員國增產，觸發油價曾挫超過4%，拖累油股及旅遊休閒股下挫，道指尾段跌勢擴大至逾300點；不過，蘋果股價再創新高，科網股逆市升，帶動納指破頂。道指收市跌268點，報35601點；納指升63點，報16057點；標指跌6點，報4697點。

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責任編輯︰梁浩碩