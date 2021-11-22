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海地黑幫釋放2名傳教士 15人仍未獲釋

環球社會熱點 13:15 2021/11/22

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加勒比海島國海地的黑幫上月綁架17名美加傳教士及家屬，包括5名兒童，索取共1,700萬美元（約1.3億港元）贖金。被綁傳教士所屬非牟利組織「基督教援助部」表示，其中2人已經獲釋，精神狀態良好。美國國務院表示，很高興聽到其中2人獲釋。

海地黑幫綁架17美加傳教士 索1.3億港元贖金 【下一頁】

總部位於美國俄亥俄州（Ohio）的「基督教援助部」（Christian Aid Ministries，下簡稱組織）周日（21日）表示，經過長達37日被挾持後，其中2人已經獲釋。組織並未公布獲釋人士姓名及原因，但指他們現時安全及精神狀態良好，亦受到良好照顧。組織敦促當局，繼續關注仍未獲釋的15名人士。

美國國務院發言人表示，對2人獲釋消息表示歡迎，但拒絕進一步評論。《紐約時報》（New York Times）引述官員報稱，綁架事件發生後，組織一直參與和海地黑幫綁匪間的談判，黑幫成員要求支付更多贖金，組織則承諾日後將服務引入黑幫所在地區。

美國駐海地特使辭職 不滿拜登政府驅逐難民 【下一頁】

海地控制太子港（Port-au-Prince）一帶的黑幫「400 Mawozo」於10月16日，綁架16名美國及1名加拿大傳教士及家屬，據悉其中1人為嬰兒。美國聯邦調查局（FBI）其後介入談判，綁匪就每名人質索取100萬美元（約780萬港元）贖金。

《紐約時報》指之前「400 Mawozo」涉及的綁架案中，黑幫成員有釋放長者或病重人質先例，目前尚未清楚傳教士一方親友是否曾向綁匪支付贖金。

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責任編輯：李俊儀

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