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【宜家宅急變】同居情侶住494呎 欠規劃空間不足 狹窄露台成最大問題 改裝後享觀星樂

理財智慧 09:00 2021/11/23

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ViuTV節目《宜家宅急變》第三集要改造單位的主人翁就是一對情侶和2隻狗，單位面積大約494呎，兩房兩廳，還有露台，他們已居住在這裡一年，但是他們暫時沒有家的感覺，還聽聞露台差不多一年多沒有走出過，到底發生甚麼事？

基於家庭環境不允許養寵物，這對拍拖5年的情侶選擇了同居，亦為將來結婚做好準備。他們坦言當初喜歡家中的露台，幻想著一起觀星和方便寵物走動而購買這裡。可是，露台最大問題是太狹窄，當打開兩邊曬衣架就不能走動，只能摺起一邊勉強走過去。收衣服的時候更麻煩，男業主須在房間的窗戶伸出手，才可以收起另一邊的衣服。

【宜家宅急變】一家五口425呎   父堆積雜物    二妹「從沒有自己床」   改造後三姐妹各有空間  【下一頁

在裝飾露台時，他們多次碰壁，例如：鋪草皮時出現積水、木桌椅經日晒雨淋後發霉而丟棄，和一串燈飾從室內取電，看見這露台真令人擔心又不吸引。

未改造的客廳，看起來欠缺規劃、空間不足，電視只放在毛巾上，電視機比電視櫃更長，而且傢俬的尺寸不適合，但無阻業主有時在週末邀請6至8名朋友舉行派對。由於桌子較小，業主需向會所借桌子才有地方吃飯。至於家中的梳化床，男業主坦言：「這款式不是我最喜歡的，希望有一張沙發兩人可躺著看電視，這令我感到家的感覺。」

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經改造後的客廳，整體單位型格又帶點工業風的感覺，最令男業主滿意的是L型梳化同時變身梳化床，既可以各躺一邊又可以橫躺在梳化上，實在令人寫意。飯桌以島式桌子為主，既方便女業主不用彎腰做蛋糕，同時飯桌下又有空間收納，真是一舉兩得。另外，男業主希望在客廳能展示他的頭盔、護甲和收藏品，設計師在最顯眼的位置擺放了一個玻璃櫃，把各人的收藏展示出來，令室內風格更統一。

露台方面除了有空間走動之外，還可以擺放桌椅、燒烤和晾曬衣物，最令男業主驚喜的是地板，因為有隔層、更容易清理。夜晚打開所有燈，可與另一半談天說地，男業主透露：「基本上我們每兩、三天出來一次，可能在露台吃下午茶或喝杯咖啡，夜晚出來觀星。」

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此外，改造前的睡房用榻榻米、用膠箱收納衣物，和旅遊式「衣櫃」，情況令人嘩然。經改造後的睡房，劃分為2個部分，一邊是睡覺區，另一邊是衣帽間，看起來賞心悅目、光線充沛，予人簡約俐落感覺。設計師把床面向窗戶、比較開揚，床上面有床頭櫃，可放日用品亦可充電，而床後面是一大幅的衣櫃牆，好像展示間般，依分類掛上不同的衣物，整齊之餘又方便，還預留位置給寵物睡覺。男女業主對改造後的風格十分滿意，更形容「這是一個理想的家」。

 

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責任編輯：陳頌潔

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