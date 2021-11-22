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【職位空缺】中高齡招聘會11月25日起舉行　提供逾3400個職位空缺

商業 12:43 2021/11/22

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勞工處11月25及26日在旺角麥花臣場館內，舉行中高齡就業新里程招聘會。

疫情影響了不少人的工作，中高齡求職者找工作有什麽方法？勞工處11月25及26日在旺角麥花臣場館內，舉行中高齡就業新里程招聘會，提供大量適合較年長的求職者的全職及兼職空缺。

是次招聘活動中，約80%為全職空缺，大部分月薪介乎1.1萬元至1.9萬元。超過98%職位空缺的學歷要求為中六或以下，大約70%的職位空缺毋須相關工作經驗。

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為期兩日的招聘會共有62間機構參加，合共提供超過3,400個職位空缺。每日分別有31間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別涵蓋影院／屋苑客戶服務員、建築材料檢測技術員、保健員、護理員、店務員、餐飲業經理、文員、保安員、司機、倉務員、技術員、廚師、麵包技師、包裝員及醫院合約運作助理等。

據悉，首日參與機構包括九龍酒店、和記物業管理有限公司、香港壽司郎有限公司等。當中。職位包括當值工程師、資深客務關係主任、客戶服務助理和店務員等。

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求職者可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位，查詢該處提供的就業服務；活動前一日可在網站上查詢，並再次確認詳情。

參加招聘會的求職者可於入場時獲取一份紀念品。活動於上午11時至下午5時30分在旺角奶路臣街三十八號麥花臣場館一樓舉行，費用全免。惟所有入場人士須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，或填寫個人資料登記表格。每日截止入場時間為下午5時。

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責任編輯：馬意文

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