【創業比賽】粤港澳大灣區青年創業計劃選出12初創　涵蓋創作、科技、餐飲等行業

不少年青人選擇創業比賽，尋求人脈網絡及資金助發展業務。有見香港青年創業家近年在粵港澳大灣區創業持續升溫，香港青年創業家總商會早前更聯同東聯社會服務基金，舉辦「粤港澳大灣區青年創業計劃」。該計劃今（22日）宣布選出12隊初創隊伍，提供總金額高達720萬港元的初創資金。

據悉，該計劃自4月公佈起，錄得超過240個團隊報名，經過甄選及面試後，評選出12隊初創企業項目。香港青年創業家總商會主席謝海發表示，12隊初創企業各有特色，行業涵蓋創作、設計、教育、科技、餐飲、專業服務等不同領域，充分反映出香港青年具創業念頭，通過粵港澳大灣區青年創業計劃，他們將可以獲得資金、導師支援，讓他們能於大灣區站穩陣腳。

他又指，期望該計劃能引領更多香港青年融入港澳大灣區並創立業務，把握大灣區發展的新機遇。

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其中一間獲選初創iCreator Limited，曾為電影《一秒拳王》、《濁水漂流》製作人的文佩卿和蔡君恒利運用電影製作經驗，成立iCreator人工智能編劇輔助系統，簡稱「Al編劇」，團隊成員獲得創新科技署資助，運用科學園人工智能閱讀技術，完成第一階段人工智能劇本輔助系統，採用以大數據自動化閱讀核心技術，透過用家選擇的人物設定，Al編劇系統會運用大數據從網絡上篩選出關鍵語句，供用家了解相應人物，幫助寫作，現時系統正籌備初步商業應用。

記者：廖淑瑩