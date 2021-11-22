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港股短線陰霾減　恒指挾上25300點並非冇可能

股市 12:26 2021/11/22

分享：

內房股自上周五至今周見好轉，恒指今早輕微高開，恒生指數開報25057點，升7點，藍籌新貴京東 （09618） 、網易 （09999） 、新奧能源 （02688） 、華潤啤酒 （00291） 齊升，耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）分析恒指短期走勢未算差，或可挾上25300點，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：恒指季檢出爐如何跟車 快手、小米業績前瞻（附time code）

Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽　
01：30 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：37 - 亞太股市早段市況速報
03：08 - 美股主題仍以元宇宙、電動車為主
05：44 - 聯儲局新主席上任　美股預計短期調整
07：03 - 留意感恩節（Thanksgiving）　美股短綫追入有風險
08：34 - 港股上日市況速覽+北水盤路
09：42 - 恒指守11月低位　短期走勢未算差　
11：32 - 科技股點揀？最理想換京東 （09618）
12：22 - 科網、監管、內房、通關因素最影響市況
13：17 - 解讀新奧能源 （02688） 爆冷成恒指新貴
14：42 - 季檢後擔憂「甩碌大熱」農夫山泉 （09633） 回調
15：49 - 新奧能源 （02688） 會上衝不宜追入　留意基本面因素
17：10 - 持阿里巴巴 （09988） 可沽一半換畫京東 （09618）
17：40 - 網易 （09999） 不宜搏高位？
18：22 - 華潤啤酒 （00291） 短炒為主
18：52 - 季檢染藍新貴逐隻睇 邊隻最值得吸納？
21：34 - 嗶哩嗶哩 （09626） vs 阿里巴巴 （09988） 點揀？
24：43 - 快手 （01024） vs 小米 （01810） 績前比較
27：56 - 港股開市前市況速報
28：16 - ET個股推介 - 周大福 （01929）
31：33 - 觀眾問股：京東 （09618） 364元有貨如何部署？
35：14 - 觀眾問股：京東 （09618） 冇貨現價可買入？
36：28 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） 現價可吸納？
37：32 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） 染藍可帶動其他內需股？
38：29 - 觀眾問股：騰盛博藥 （02137） 12月底前有口服疫苗面世？股價可上50元？
40：24 - 觀眾問股：新奧能源 （02688） 可上200元？
41：34 - 觀眾問股：洛陽玻璃 （01108） 13.5元有貨如何部署？
42：26 - 觀眾問股：歐洲反強制疫苗抗議對環球股市帶來震盪？
44：20 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 到底未？有政策風險？
46：10 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 、中芯國際 （00981） 可買入？
49：03 - 美國或放寬對華關稅　利好中芯國際 （00981）
50：07 - 觀眾問股：廣汽 （02238） 7.8元有貨目標價看多少？
52：03 - 觀眾問股：太平洋航運 （00243） 3.15元買入幾時走？
53：29 - 觀眾問股：美團 （03690） 268元買入可持貨等業績？
55：07 - 觀眾問股：郵儲銀行 （01658） 5.7元有貨如何部署？
55：57 - 觀眾問股：農夫山泉 （09633） 今日可以搏？
57：32 - 觀眾問股：安能物流 （09956） 現價可買入？
58：25 - 觀眾問股：中升 （00881） 失落染藍　冇貨可入？
59：38 - 觀眾問股：農夫山泉 （09633） 有大戶刻意唱淡？
1：00：41 - 觀眾問股：今周哪個板塊可留意？
1：02：46 - 普拉達 （01913） 現價可買入？有何要留意？
1：03：33 - 恒指早段市況速覽
1：05：31 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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