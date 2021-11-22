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【濠賭股】多隻濠賭股升逾半成　摩通早前料濠賭股下行風險有限、上調部分賭股評級

股市 12:22 2021/11/22

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多隻濠賭股升逾半成　摩通早前料濠賭股下行風險有限、上調部分股份評級

中港兩地傳將在十二月恢復有限度通關，濠賭股今日逆市上升。多隻濠賭股今日盤中股價攀升，永利澳門 （01128） 中午收報7.74元，升7.5%；美高梅中國 （02282） 中午收報5.85元，升6.4%；金沙中國 （01928） 收報20.6元，升5.8%；澳博 （00880） 收報6.36元，升3.4%；銀娛 （00027） 收報48.2元，升4.2%；新濠國際 （00200） 升3.9%，中午收報11.12元。

摩根大通日前發表研究報告指，濠賭股目前的估值已經反映市場對賭牌續牌的悲觀情緒，因此料該板塊股份的下行風險有限，但因目前通關政策仍嚴格，賭業復甦緩慢，因此仍要避免對行業作出進取的預期，對濠賭股板塊採取「中性」看法。

該行亦上調部分濠賭股的評級，將銀河娛樂的評級由「中性」上調至「增持」；金沙中國、永利及新濠國際則由「減持」上調至「中性」。

相關文章：【濠賭股】澳門特首：博彩牌照可延長至明年6月到期之後　濠賭股偷步升

【業績｜濠賭股】永利澳門第三季虧損按年收窄近36%　經營收益升逾3倍

記者：梁安琪

港股 大行報告 澳門 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200）

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