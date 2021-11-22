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【石Sir午市閒談】今日推介廣汽｜創維、神華、京信通信、GX中國電車、開拓藥業最新部署

股市 12:34 2021/11/22

分享：

恒生指數中午收報24962點，跌87點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介廣汽 （02238） ，另亦會分析創維 （00751） 、神華 （01088） 、京信通信 （02342） 、GX中國電車 （02845） 、開拓藥業 （09939） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 嚴正聲明

00：56 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

03：57 – 創維 （00751）    5.00元位不宜失

05：51 – 神華 （01088）    不宜下破15.70元位

08：18 – 京信通信 （02342）    宜守1.70元

10：58 – GX中國電車 （02845）    守190.00位

13：27 – 開拓藥業 （09939）    守53.00元位

14：46 – 廣汽 （02238）    短綫上揚

15：44 – 推介股表現記錄

16：16 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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*重溫今早《ET開市直擊》- 耀才譚智樂為你分析四隻新指新貴買賣策略*【按此-附Time code）*

港股 廣汽集團（02238） 創維集團（00751） 中國神華（01088） 京信通信（02342） GX中國電車（02845） 開拓藥業－B（09939） 石鏡泉
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