【石Sir午市閒談】今日推介廣汽｜創維、神華、京信通信、GX中國電車、開拓藥業最新部署

恒生指數中午收報24962點，跌87點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介廣汽 （02238） ，另亦會分析創維 （00751） 、神華 （01088） 、京信通信 （02342） 、GX中國電車 （02845） 、開拓藥業 （09939） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00：00 – 嚴正聲明

00：56 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

03：57 – 創維 （00751） 5.00元位不宜失

05：51 – 神華 （01088） 不宜下破15.70元位

08：18 – 京信通信 （02342） 宜守1.70元

10：58 – GX中國電車 （02845） 守190.00位

13：27 – 開拓藥業 （09939） 守53.00元位

14：46 – 廣汽 （02238） 短綫上揚

15：44 – 推介股表現記錄

16：16 – 過去7日解答問題記錄

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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