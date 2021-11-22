【Apple】蘋果於內部備忘錄宣布　員工有權互相討論工作條件和薪酬

▲ 蘋果（Apple）日前終於在一份備忘錄中宣布，員工有權互相討論其工作條件和薪酬，標示着這場長達3個月的#AppleToo運動，取得重大勝利。（法新社圖片）

NBC報道，經過數月的內部抗爭，蘋果（Apple）日前終於在一份備忘錄中宣布，員工有權互相討論其工作條件和薪酬，標示着這場長達3個月的#AppleToo運動，取得重大勝利。

【創業兵團】瞄準市場缺口 80後好友聯手創低卡低酒精飲品品牌

一直以來，蘋果皆嚴格規定員工公開討論的招聘相關、薪酬差距和遙距工作的政策。為打破這些規定，兩名蘋果員工Janneke Parrish 和 Cher Scarlett於8月發起了#AppleToo的運動，旨在揭露蘋果公司內部長期存在種族主義、性別歧視、薪酬不平等、恐嚇及騷擾等的職場壓迫現象。

運動發起人表示，曾從內部尋求解決方案，但把事件報給上司和HR團隊後卻沒有收到過任何回應，個別員工在公開平台發布的呼籲也同樣引不起關注，所以才決定不再寄希望於蘋果內部，而是把這些事件曝光出來。

發起人自願辭職

經過3個月的運動，蘋果終於在可供80000名員工探訪的內部人員網站上，宣布員工有權並可以最舒適的方式，談論薪酬和工作條件。並聲稱蘋果堅定地致力於為員工提供一個讓他們感到安全、受尊重和鼓舞的工作環境，鼓勵任何有顧慮的員工在內部或外部，以最舒適的方式提出意見。

就在#AppleToo取得勝利後，其發起人之一的Cher Scarlett 卻在Twitter上宣布辭職，引發大眾的關注，他強調已經與蘋果達成協議，辭職出於自願。

【香港創科】「香港獨角獸榜單 Unicorns HK 2021」出爐 18間「香港基因」獨角獸上榜（附完整名單）

【員工保障】調查：詢問過去薪酬或涉職場歧視 大部分受訪者料被壓價

責任編輯：李智美