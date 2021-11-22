英國要求新建築須裝電動車充電站 明年起實施

英國目標於2050年實現碳中和，合力應對全球氣候變化問題。英國首相約翰遜周一（22日）宣布，明年開始將要求英格蘭所有新興建的建築物包住宅、超級市場及辦公室等都需要安裝電動車充電站，希望於2030年前逐步淘汰使用汽油及柴油的汽車。

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約翰遜（Boris Johnson）周一在英國工業聯合會（Confederation of British Industry）發表講話，稱將加強對新住宅及建築物的監管，從明年開始，要求負責興建超市、辦公室大樓及住宅等發展商，必須在新建築物安裝電動車充電站，預計每年可新增14.5萬充電站。

此外，正在翻新、設有超過10個停車位的建築物亦受新措施所限，需要安裝新電動車充電站，目標在2030年前逐步淘汰汽油及柴油汽車。

當地至今已安裝接近2.6萬個電動車充電站，包括4,900個快速充電站、另外有25萬個電充電已接近最後階段安裝完成。

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約翰遜強調清潔能源的重要性，表示政府所運用的公共支出不僅是轉型為綠色經濟，而且政府將專注於科技投資、提高當地生產力。

為支援當地企業轉型，英國將推出一項價值1.5億英鎊（約15.7億港元）的「創新貸款」計劃，由Innovate UK 協助，在3年間向包括綠色企業在內的中小企提供貸款，協助將研究成果商業化。

同時，當局亦向蘇格蘭格拉斯哥附近最大的陸上風力發電場提供額外940萬英鎊（9,832萬港元）資金，將用於投資氫科技，為當地運輸供應商提供碳中和燃料。

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責任編輯：郭麗明