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馬斯克細仔罕見現身 陪老豆參加SpaceX匯報

環球社會熱點 11:52 2021/11/22

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SpaceX創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）的小兒子甚少公開亮相，近日卻在一個場合中罕見現身。馬斯克早前參加SpaceX﹑關於重型運載火箭「星艦」（Starship）線上匯報時，小兒子X Æ A-Xii正在身旁一同出鏡。

【SpaceX】馬斯克料星艦明年1月 可首次軌道飛行 【下一頁】

馬斯克捐身家計劃書曝光 世界糧食計劃署行政費幾多？ 【下一頁】

片中可見，年約1歲多X Æ A-Xii相當活潑，坐在馬斯克大腿觀賞SpaceX影片時不斷說話。當有火箭出現時，X Æ A-Xii稱「車，車」（car, car），馬斯克立即糾正是火箭，但同時亦說火箭某程度上亦是一種大車。

火箭升空時，X Æ A-Xii亦為畫面配音，發出「swoosh」聲音。另外，X Æ A-Xii亦不時向與會人士揮手，並向大家打招呼。及後，有人走入房間帶走X Æ A-Xii。

    點擊圖片放大
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X Æ A-Xii為馬斯克與前伴侶加拿大女歌手Grimes所生，於2020年5月出生，兩人分手後繼續共同撫養兒子。馬斯克曾受訪表示，自己現時只履行最基本的父親職責，例如餵食及換尿片等，並指當兒子開始成長自己才有需要擔當更多。

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責任編輯：吳漢培

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