美國SUV撞威州聖誕巡遊隊伍 最少5死40傷（第三版）

美國威斯康星州沃基肖市舉行聖誕巡遊期間，發生一宗襲擊。有1輛汽車高速撞向巡遊人群，有美國媒體報道，事件造成最少5人死亡，40人受傷，傷者中有多名兒童。沃基肖市警察已找到懷疑涉事車輛，並拘捕1名相關人士。

（第三版更新事態發展）

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沃基肖市（Waukesha）周日（21日）下午舉行聖誕巡遊期間，1輛紅色SUV汽車駛過路障，撞向1所學校後方的巡遊人群。美國媒體NBC報道指，事件最少造成1死26傷。沃基肖市警察局長湯普森（Dan Thompson）周日晚於記者會表示，事件造成部分人士死亡，及逾20人受傷。湯普森指暫時未能排除事件是否涉及恐怖主義。

當地官員其後表示，事件中暫時有5人喪生，超過40人受傷，傷者包括兒童。當地醫院Aurora Medical Center-Summit向美國有線新聞網絡（CNN）透露，醫院已接收13名傷者，現時其中3人情況危急，4人嚴重，另有6人情況穩定。

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當地媒體引述現場記者報道，附近人群聽到有人被車撞倒的聲音，許多民眾尖叫跑進附近商舖躲避。湯普森亦確認，1名警員曾開槍試圖阻止車輛離開現場，但強調沒有路人因此受傷，他認為涉事SUV車輛沒有開槍。沃基肖市消防局長霍華德（Steven Howard）表示，已將11名成人及12名兒童送院治理，但未提及傷勢。

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湯普森表示，警察已找到疑似涉事車輛，並扣押1名相關人士，但拒絕透露是否為SUV車輛司機及已拘捕對方。他和霍華德皆證實，事件造成多人死亡，但指仍在聯絡死者家屬，未能提供官方統計數據。沃基肖市長賴利（Shawn Reilly）亦有參與巡遊，他在記者會上表示，對事件感到痛心。

沃基肖市警方在追查涉事司機下落時，曾向居民建議就地避難，位於當地的卡羅爾大學（Carroll University）一度封鎖。湯普森其後表示，居民已經安全，警方會繼續調查事件。

美國總統拜登周日晚上得悉事件，白宮官員指當局正密切關注事態發展，向受事件影響人士表示同情。白宮已聯絡當地官員，會根據實際需要提供協助。

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責任編輯：李俊儀