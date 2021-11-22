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美國SUV撞威州聖誕巡遊隊伍 最少1死20傷

環球社會熱點 12:05 2021/11/22

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美國威斯康辛州沃基肖市舉行聖誕巡遊期間，發生一宗襲擊。有1輛汽車高速撞向巡遊人群，有美國媒體報道，事件造成最少1人死亡，20人受傷，傷者中有多名兒童。沃基肖市警察已找到懷疑涉事車輛，並拘捕1名相關人士。

美國田納西超市槍擊案2死14傷 兇徒疑吞槍亡 【下一頁】

沃基肖市（Waukesha）周日（21日）下午舉行聖誕巡遊期間，1輛紅色SUV汽車駛過路障，撞向1所學校後方的巡遊人群。美國媒體NBC報道指，事件最少造成1死26傷。沃基肖市警察局長湯普森（Dan Thompson）周日晚於記者會表示，事件造成部分人士死亡，及逾20人受傷。

社交媒體流傳事發影片

當地媒體引述現場記者報道，附近人群聽到有人被車撞倒的聲音，許多民眾尖叫跑進附近商舖躲避。湯普森亦確認，1名警員曾開槍試圖阻止車輛離開現場。沃基肖市消防局長霍華德（Steven Howard）表示，已將11名成人及12名兒童送院治理，但未提及傷勢。

美國3黑人男子專搶亞裔婦女 因為刻板印象？ 【下一頁】

湯普森表示，警察已找到疑似涉事車輛，並拘捕1名相關人士。他和霍華德皆證實，事件造成多人死亡，但指仍在聯絡死者家屬，未能提供官方統計數據。沃基肖市長賴利（Shawn Reilly）亦有參與巡遊，他在記者會上表示，對事件感到痛心。

沃基肖市警方在追查涉事司機下落時，曾向居民建議就地避難，位於當地的卡羅爾大學（Carroll University）一度封鎖。湯普森其後表示，居民已經安全，警方會繼續調查事件。

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責任編輯：李俊儀

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