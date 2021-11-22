【太空科技】移居外星不是夢？　NASA徵設計方案　擬將核電廠搬上月球

為了開發可以搬上月球的核裂變電力系統（fission surface power system），建立永續人類居住基地，美國太空總署NASA與聯邦核能研究實驗室日前正式提出，徵求太空核分裂式動力爐的設計。NASA表示，無論月球或火星的環境條件如何改變，核裂變電力系統都可以提供持續、充足的電源。

據美聯社報道，NASA太空技術任務副局Jim Reuter指出，希望核裂變電力系統可以大幅推動其月球和火星計劃，反過來推動地球上核能創新。

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據悉，NASA計劃在本世紀末之前，能夠有一種有別於太陽能的能源系統，應用在月球基地或是火星基地上。按照其計劃，太空反應爐是模組設計，在地球上完成製造，然後送往月球。而有關動力系統將包括一組鈾燃料反應爐芯、一組將核熱能轉化為能量的系統、一個保持反應爐熱交換的冷卻系統，以及一個至少40千瓦的配電系統。整組太空核能爐，至少可以運轉10年。

而該系統亦必須要在沒有操作員幫助的情況下，仍然可以自行關閉和打開，並且能夠遙距遙控，以快速拆卸、移動，再重新安裝。

NASA指徵求這套系統的初步設計，截止日期為2022年2月19日。

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責任編輯：張寶燕